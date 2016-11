Der 1. FC Bocholt ist in der Oberliga Niederrhein seit sieben Spielen ungeschlagen und hat aktuell eine Siegesserie von fünf Partien.

In diesem Zeitraum konnte man unter anderem dem Tabellenführer KFC Uerdingen die erste und bisher einzige Saisonniederlage zufügen können. Der Klub vom Hünting befindet sich derzeit mit 28 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Bocholt-Trainer Manuel Jara ist hochzufrieden: "Das ist schon außerordentlich gut, auch aufgrund der personellen Lage in letzter Zeit. Teilweise haben wir ja schon unseren Videoanalysten auf die Bank setzen müssen. Wir wissen natürlich auch, wo der Erfolg herkommt. Das ist eine Mischung aus harter Arbeit, Teamgeist und in den richtigen Augenblicken auch der nötigen Effektivität." Klare Ziele möchte Jara jedoch noch nicht formulieren: "Wir müssen aktuell noch gezwungenermaßen zu viel experimentieren. Unsere Marschroute wird weiterhin sein, so viel wie möglich mitzunehmen. Wir haben definitiv das Potential, irgendwo relativ nahe hinter den großen drei der Liga einzulaufen."

Bevor es in eine kurze Spielpause geht, die von den Bocholtern herbeigesehnt wird, steht noch einmal ein harter Prüfstein für die Jara-Elf an. Im Duell gegen den starken Aufsteiger aus Homberg treffen am Sonntag die zwei aktuell wohl heißesten Teams der Liga aufeinander.

Jara wird die Duisburger definitiv nicht unterschätzen: "Homberg steht im Power Ranking der letzten Wochen direkt hinter uns auf Platz zwei und ich schätze ihren Trainer sehr. Sie werden unbekümmert auftreten können, nichtsdestotrotz muss es unser Anspruch sein, dieses Spiel zu gewinnen. Dafür brauchen wir allerdings eine gute Strategie und müssen unseren Spielplan perfekt umsetzen."

Wintertransfers möglich

Aufgrund der besonders in der Offensive extrem dünnen Personaldecke überlegen die Bocholter, im Winter einen weiteren Stürmer zu verpflichten. Trainer Jara scheint einer weiteren Verstärkung gegenüber nicht abgeneigt zu sein.