Am 14. Spieltag der Oberliga Westfalen heißt das Verfolgerduell TuS Erndtebrück 1895 gegen SC Hassel. Der TSV Marl-Hüls will beim SC Roland Beckum die Tabellenführung behaupten.

Die Tabelle lügt nicht. So heißt es zumindest. Beim SC Roland Beckum sieht es der Trainer Carsten Droll genauso: "Wir stehen momentan da, wo wir hingehören. Natürlich sind wir alle nicht ganz zufrieden damit, aber es ist nicht so, dass wir komplett hinter den Erwartungen liegen. Letzte Saison sind wir auch nicht besser gestartet und haben uns dann immer mehr gesteigert. Das realistische Saisonziel, ein einstelliger Tabellenplatz, bleibt unsere Vorgabe."

Zuletzt gab es zwei Niederlagen für den SC. Der Tabellenführer kommt demnach nicht unbedingt zum besten Zeitpunkt. Aber auch der TSV Marl-Hüls musste zuletzt eine 1:2-Schlappe einstecken, im Heimspiel gegen Topverfolger TuS Erndtebrück. Davon will SC-Coach Droll aber nichts hören: "Egal wer kommt, wir wollen unbedingt die dritte Niederlage in Folge vermeiden. An einem guten Tag, wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, können wir jeden in dieser Liga schlagen. Wenn wir das aber nicht tun, hat man ja zuletzt gesehen, was passieren kann."