Rot-Weiss Essen - dieser Name macht in der Regionalliga immer noch auf viele Gegner eine großen Eindruck. So geht es zumindest Aufsteiger TSG Sprockhövel.

"Für viele in der Mannschaft wird ein Traum wahr. Dieser Gegner, das Stadion, die Zuschauer - das ist Profifußball. Wir freuen uns riesig auf die Aufgabe an der Hafenstraße", sagt Alpay Cin.

Der Mittelfeldspieler der TSG Sprockhövel weiß, wovon er spricht. Immerhin verbrachte der gebürtige Bottroper bis zum letzten Sommer einige Jahre bei RWE. Dass er anders als Emre Demircan, Timo Becker und Nico Lucas keinen Anschlussvertrag für das Essener Regionalliga-Team erhielt, enttäuschte den Flügelflitzer sehr. "Ich habe mich damals deutlich dazu geäußert. Jetzt ist die Sache abgehakt. Am Ende muss ich wohl sagen, dass alles perfekt gelaufen ist. Ich habe mir hier einen Stammplatz in der Regionalliga erkämpft. Emre, Timo und Nico kommen nicht so oft zum Einsatz. Für mich läuft es gut und ich bin glücklich in Sprockhövel", erklärt der Offensivmann.

Vor allem am letzten Wochenende lief es für Cin wie geschmiert. Am Tag seines 19. Geburtstags erzielte er nicht nur seinen ersten Regionalliga-Treffer sondern schnürte beim 3:3-Remis gegen Fortuna Düsseldorf II gleich einen Doppelpack. "Ein wunderschöner Tag. Das bisherige Highlight in meiner Senioren-Karriere", bemerkt der Sohn türkischer Einwanderer. Bisher: Denn am Freitag geht es ja bekanntlich zu RWE.

Cin hat in Sprockhövel einen Vertrag bis zum 30. Juni 2017 unterschrieben. Ob der Edeltechniker jedoch darüber hinaus noch am Baumhof spielen wird, ist offen. Zwar soll sich der Verein um eine vorzeitige Vertragsverlängerung bereits bemühen. Doch noch ist nichts unterschrieben. "Das regelt alles mein Berater", verweist Cin auf Osman Sahan, der folgendes sagt: "Alpay hat sich bislang sehr gut entwickelt und bewiesen, dass er die Umstellung vom Junioren- auf den Seniorenfußball schnell gemeistert hat. Der Junge soll weiter gesund bleiben und gute Spiele machen. Alles andere wird sich dann ergeben."