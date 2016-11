Der Wuppertaler SV ist nach einer bisher sehr guten Saison in eine kleine Schwächephase geraten.

Nach einer Erfolgsserie von vier Dreiern folgten nun drei sieglose Spiele. 1:1 in Sprockhövel, 1:1 gegen Wiedenbrück und 0:3 in Bonn. "Aktuell merkt man, dass wir uns etwas schwer tun. Das ist aber auch ganz normal in einer langen Saison. Da hat man auch solche Perioden. Wir müssen jetzt bis zum Winter beißen. Das Programm hat es noch in sich", sagt Stefan Vollmerhausen. Der WSV-Trainer weiß, wovon er spricht: Borussia Mönchengladbach II, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiss Essen heißen die Gegner vor der Winterpause.

Aktuell plagen die Wuppertaler auch einige Verletzungssorgen. Silvio Pagano und Sercan Er (beide grippaler Infekt), Ercan Aydogmus (Gürtelrose), Davide Leikauf (Schambeinentzündung) und Kevin Hagemann (Außenbandriss) stehen aktuell nicht zur Verfügung. Zudem spielt Lukas Fedler in den Planungen der sportlichen Führung keine Rolle mehr. "Lukas hat sich außerhalb des Platzes einige Eskapaden erlaubt, die so nicht vorkommen dürfen. Disziplin wird bei uns ganz groß geschrieben. Lukas gehört nicht mehr zu unserem Kader und von dieser Entscheidung werden wir auch nicht mehr abrücken", sagt Manuel Bölstler, Sportlicher Leiter der Wuppertaler, gegenüber RevierSport. Einen ersten Auflösungsvertrag hat Jura-Student Fedler laut Bölstler ausgeschlagen. Doch alle Zeichen sollen in Richtung vorzeitige Vertragsauflösung gehen.

Nach unseren Informationen soll sich der Verteidiger, der in der Aufstiegssaison zur Stammformation gehörte, einige Male negativ aufgefallen sein. So soll er es beispielsweise nach dem ersten Mannschaftsabend des aktuellen Kaders nicht geschafft haben, am nächsten Tag um 14 Uhr zum Training zu erscheinen. Zu viel für Bölstler und Trainer Vollmerhausen, der als Disziplin-Verfechter gilt. Die Konsequenz war, dass Fedler an der offiziellen WSV-Saisoneröffnung nicht teilnehmen durfte. "Ich sage zur Personalie Lukas Fedler gar nichts mehr. Manuel Bölstler hat alles dazu gesagt. Ich wünsche Lukas alles Gute für die Zukunft", sagt Vollmerhausen. Der suspendierte Fedler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, war für RS bislang nicht erreichbar.