Am Sonntag war Premiere: Und das Musical Tarzan hat die Promis in den Pott geholt.

1.600 Premierengäste waren hautnah dabei, als es am zum ersten Mal im Stage Metronom Theater hieß „Willkommen im Dschungel von Disneys Musical TARZAN“.

Lilly Becker, Germanys Next Topmodel Kim Hnizdo, Starkoch Nelson Müller, Comedienne Mirja Boes, Sängerin Anna-Maria Zimmermann, Schauspielerin Tanja Tischewitsch, RTL-Bachelor Leonard Freier und seine Freundin Angelina Heger, Sänger und Moderator Bernd Stelter, Model Anna Hiltrop, die „Lindenstraßen“-Schauspieler Rebecca Simoneit-Barum und Moritz A. Sachs, Society-Lady Ute-Henriette Ohoven, „Hobby­thek“-Ikone Jean Pütz, Schauspieler Jo Weil sowie Germanys Next Top Model Vanessa Fuchs (Gewinnerin 2015) kamen, um zu sehen, wie Tarzan Alexander Klaws durch das Metronom Theater schwingt.

Zu den Promis gesellten sich auch Stars von Borussia Dortmund. Sven Bender, Marcel Schmelzer, Neven Subotic, Roman Weidenfeller und Stadionsprecher Norbert Dickel fanden sich unter den Gästen ein.

Sie alle einte am Ende vermutlich eins: Sie erlebten einen tollen Abend: Mit minutenlangen Standing Ovations wurde die 36-köpfige Cast rund um Tarzan (Alexander Klaws) und Jane (Tessa Sunniva van Tol) frenetisch gefeiert. Die mitreißende Musik von Weltstar Phil Collins, die spektakulären Flugszenen, die eigens für Oberhausen designten Kulissen und die Originalregie von Bob Crowley erzeugten die perfekte Illusion: Jeder Gast wurde Teil der einzigartigen Dschungelwelt in der Metropole Ruhr.

Angekündigt wurde das Musical als das aufwendigste je aufgeführte Musical. Und tatsächlich mussten die Darsteller Höchstleistungen vollbringen. Tarzan, Jane, die Affen - alle sprangen und flogen an Seilen und Lianen durch das Theater, teils knapp über den Köpfen der Zuschauer hinweg - spektakulär.

Model und Tänzerin Lilly Becker bringt den Premierenabend auf den Punkt: „Schon bei der Eröffnungsszene war ich tief beeindruckt. Als Tänzerin weiß ich, was für eine wahnsinnige Leistung die Darsteller hier bringen. Ich bin ein großer Musicalfan!“ Auch Bernd Stelter ist ein Kenner: „Ich habe schon viele Musicals gesehen. TARZAN ist so

großartig, Alexander Klaws in seiner Rolle phänomenal! Ich bin geflasht!“

Und auch BVB-Torwart Roman Weidenfeller zeigte sich überwältigt: „Atemberaubend! Ein fantastisches Musical! Als Sportler bin ich voller Hochachtung für die Leistung der Darsteller.“