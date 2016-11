Nach drei Siegen in Folge musste sich der SC Düsseldorf-West beim Cronenberger SC mal wieder geschlagen geben. Und das trotz 1:0-Halbzeitführung.

Mit einem weiteren Sieg wären die zuletzt starken Düsseldorfer in der Tabelle noch näher an die Spitzenteams herangekommen. Doch die 1:3-Schlappe beim Cronenberger SC machte einen Strich durch diese Rechnung: "Die Niederlage ist ärgerlich. Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit dem Tabellenplatz, auf dem wir uns momentan befinden. Aber trotzdem musste man dieses Spiel nicht verlieren", bewertete SC-Coach Marcus John die Niederlage. Dabei sah es lange Zeit eigentlich gut aus, den vierten Sieg in Folge einzufahren.

In der ersten Halbzeit lag die Feldüberlegenheit klar bei den Düsseldorfern. Für die 1:0-Halbzeitführung zeichnete sich dann Christoph Zilgens per unhaltbaren Freistoß verantwortlich. Alles schien also nach Plan zu verlaufen. Doch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Spiel zunehmend. Mit der Einwechslung von Osman Öztürk auf Seiten der Cronenberger kam neuer Schwung beim Heimteam auf. Und genau dieser Öztürk war es dann, der innerhalb von 3 Minuten (77. und 80. Minute) einen Doppelpack erzielte, von dem sich der SC nicht mehr erholte. Kurz vor Abpfiff fiel dann noch das 1:3 durch Tarkan Türkmen. "Wir haben uns insgesamt zu wenige Torchancen erspielt, gehen etwas glücklich durch den Freistoß von Zilgens in Führung. Cronenberg hatte bis dahin nichts nach vorne gemacht. Am Schluss lassen wir uns dann dreimal auskontern und stehen mit leeren Händen da. Was völlig unnötig war."

In der Tabelle steht Düsseldorf momentan auf Platz 6. Eine Position, die noch alle Möglichkeiten offen lässt. Das kommende Heimspiel soll wieder erfolgreicher gestaltet werden. Als viertbestes Heimteam ist das Selbstvertrauen natürlich da, besonders beim Blick auf den nächsten Gegner. Germania Ratingen 04/19 hat die letzten drei Spiele verloren und ist daneben nicht gerade für seine Auswärtsstärke bekannt: "Vor der Saison wäre man sicher von einem Mittelfeldduell zwischen den beiden Teams ausgegangen. Im Moment läuft es bei Ratingen aber nicht besonders. In erster Linie müssen wir aber auf uns selbst schauen. Zu Hause wollen wir die Punkte natürlich mitnehmen, bevor es danach zum schweren Spiel nach Uerdingen geht."