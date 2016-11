Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber manchmal wird uns leider vor Augen geführt, dass es andere Dinge gibt, die wirklich wichtig sind.

Wie der traurige Fall von Sven Orlowski, für den am 22. November ein Benefizspiel zwischen TuRa 86 und dem ETB Schwarz-Weiß Essen stattfindet. Anstoß ist um 19 Uhr auf der Helmut-Rahn-Sportanlage (Raumerstr. 57, 45144 Essen) in Essen-Frohnhausen.

Im Mai 2016 platzte bei Sven Orlowski , Spieler von A-Kreisligist TuRa 86, ein Hirnaneurysma, was zu Hirnblutungen führte. Wochenlang lag er im künstlichen Koma und die Ärzte kämpften um sein Leben. Mittlerweile hat sich seine Lage zum Glück stabilisiert und er kann sehr eingeschränkt dem Alltag begegnen. Eine weitere Operation steht noch bevor, die seinen Zustand weiter verbessern soll. Der 27-Jährige ist aber noch weit davon entfernt, wieder arbeiten gehen zu können oder gar Fußball zu spielen.

Sven Orlowski startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugendabteilung von TuRa 86 und wechselte dann in die Nachwuchsabteilung vom ETB. Durch die gute Ausbildung bei den Schwarz-Weißen entwickelte er sich immer weiter und spielte in diversen Auswahlmannschaften. Nach der A-Jugend kehrte er zu seinem Heimatverein TuRa 86 zurück und verstärkte dort seitdem die erste Mannschaft.

Im Essener Fußball mag man zwar mal unterschiedlicher Meinung sein, aber wenn es jemandem wirklich schlecht geht, hält die Fußballfamilie fest zusammen: Der ETB sagte sofort dem Benefizspiel für Sven Orlowski zu, der SC Phönix Essen stellte spontan seinen Kunstrasenplatz zur Verfügung, weil Tura 86 nur über einen Ascheplatz verfügt und der VfB Frohnhausen bot direkt seine Hilfe an und wird nun einen Gasgrill und Pavillons für das Event zur Verfügung stellen.

Alle Einnahmen rund um diese Partie gehen an Sven Orlowski, um ihn in seiner derzeit schwierigen Lage zu unterstützen!