13 Spieltage dauerte es, bis der TSV Meerbusch den ersten Saisonsieg einfahren konnte.

Eine große Verletzungsseuche hatte den Fusionsklub, der vor der Saison einen sicheren Mittelfeldplatz ins Visier nahm, in arge Abstiegssorgen gebracht. Mittlerweile haben die Meerbuscher nach acht Punkten aus den letzten vier Spielen den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hergestellt. "Das war enorm wichtig. Wir haben bis dahin wirklich viel Pech gehabt und fast alle Spiele nur sehr knapp mit einem Tor Unterschied verloren. Wir haben aber immer an unsere Qualität geglaubt und wurden letztendlich auch belohnt. Jetzt läuft es", freut sich Drilon Istrefi.

Der Flügelflitzer der Blau-Gelben ist mit ein Grund dafür, dass es wieder rund läuft. Fünf Treffer erzielte der Sommerzugang vom 1. FC Mönchengladbach bisher. Zuletzt war der 22-Jährige der umjubelte Held beim 1:0-Sieg in Ratingen. "Natürlich freut man sich immer über Tore. Aber viel wichtiger ist, dass wir wieder drei Punkte geholt haben. Wir müssen bis zum Winter noch einige Zähler sammeln, damit wir in Ruhe in die Pause gehen", sagt Istrefi.

In aller Ruhe will auch Istrefi im Winter über seine Zukunft nachdenken. Der in Mönchengladbach wohnhafte Deutsch-Albaner fühlt sich beim TSV Meerbusch sehr wohl. Ob er seinen auslaufenden Vertrag jedoch verlängern wird, ist allerdings noch nicht sicher. "Jeder hat natürlich Träume. Ich weiß, dass ich nicht mehr in der Bundesliga spielen werde. Aber ich möchte alles versuchen, um so hoch wie möglich zu kommen. Aktuell bin ich Meerbusch glücklich. Was ab dem 1. Juli 2017 sein wird, steht jedoch noch in den Sternen."