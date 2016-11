Da werden jetzt wohl alle BVB-Fans und auch die Stadt Dortmund aufatmen: Legia Warschau wird am 22. November zum Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund ohne seine Fans anreisen.

Am Montag teilte der polnische Meister in einer Pressemitteilung mit, dass es vom Verein keine organisierte Auswärtsfahrt nach Dortmund geben wird. Das heißt, dass Legia kein Karten-Kontingent aus Dortmund annehmen und die Gästekurve im Stadion der Borussia leer bleiben wird. "Wir informieren, dass es zum Champions-League-Spiel gegen die Borussia in Dortmund keine organisierte Auswärtsfahrt geben wird", heißt es offiziell in der Mitteilung.

Es bleibt ein Aber: Denn auch wenn es keine organisierte Auswärtsfahrt gibt, können sich Fans der Warschauer auf andere Art mit Karten für das Spiel eindecken. Eine Anreise der Problemfans kann sowieso nicht ganz vermieden werden. Denn selbst wenn die polnischen Zuschauer nicht ins Stadion gehen, können sie sich - wenn es so geplant ist - immer noch vor dem Stadion prügeln. Auch in Madrid randalierten die berüchtigten Legia-Hooligans vor dem Spiel.

In den Legia-Fanforen wird bereits heiß darüber diskutiert, ob man nicht auf eigene Faust nach Dortmund reist. Einige der Fans haben bereits Flüge und Hotels gebucht. Daher bleibt abzuwarten, ob die Ankündigung des Vereins tatsächlich für die gewünschte Ruhe sorgen kann...