Kevin Großkreutz hat sich mal wieder zu Wort gemeldet.

Eines muss man dem ehemaligen Dortmunder zugestehen: Er lässt sich nichts sagen und schießt zurück, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Und das ist in diesen Tagen der Fall.

Teile der Stuttgarter Fans haben den Defensiv-Allrounder kritisiert. Das passt Großkreutz gar nicht in den Kram. Daher nutzt er seine Social-Media-Kanäle, um sich etwas Luft zu verschaffen.

Nach seiner langen Verletzung wünscht sich Großkreutz etwas mehr Verständnis für seine Lage. In seinen Worten ausgedrückt klingt das so: "An die ganzen Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben! Der Fisch spielt im Moment nicht so gut ! Vom Fisch muss mehr kommen! Alles bla bla bla ... Als rechter Verteidiger von Anfang an?! Guckt mal wie viele Spiele verloren wurden ... Ja, vielleicht muss mehr kommen, aber nur mal eins, ich war 6 Monate verletzt und habe mich für ein Spiel gegen Mainz letzte Saison kaputt gemacht, weil ich was retten wollte und wo sind die anderen jetzt alle ?! Ach ja sorry , die spielen jetzt woanders ...

Merkt euch eins, die 6 Monate Verletzung steckt man nicht so einfach weg, aber eines sage ich jetzt hier, ich werde bald wieder richtig fit sein und dann allen zeigen was los ist. Mich kriegt kein Mensch klein - niemand."

Es folgt ein Versprechen, an dem sich Großkreutz wird messen lassen müssen: "Gesperrt ? Egal. 6 Monate ausgefallen? Egal. Ich werde mit dem VfB Stuttgart aufsteigen und das habe ich versprochen."

Bei Instagram stößt sein Posting auf positive Resonanz. Unter anderem sagen seine Follower: "Wahre Worte! Du hast die Eier so was anzusprechen, schreckst nicht zurück was die Leute und die Medien sagen! Du hilfst uns nicht nur auf dem Platz sondern auch daneben! Der Fußball braucht mehr Typen wie dich!!"

Wobei es auch mutige Worte sind, denn wenn Großkreutz in den nächsten Spielen nicht mit Leistung überzeugt, werden die Kritiker wieder auf der Matte stehen. Wobei man davon ausgehen kann, dass der Ex-Borusse auch dann wieder eine Antwort parat hat...