Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr präsentiert anlässlich des 12. NRW-Traditionsmasters und der 44. Mülheimer Hallenstadtmeisterschaften: Der RevierSport Talk.

Thema: Früher war alles besser...? Die zunehmende Kommerzialisierung des Profisports-Fussball steigt stetig und ist vielen ein Dorn im Auge. Negative Begleiterscheinungen sind kaum noch zu übersehen:

Einerseits: Vor allem für die jungen Fans ist die heutige Fußball-Show das Nonplusultra an Unterhaltung. Die teilweise inszenierte Stimmung in den vollen Stadien, garniert mit den interaktiven Möglichkeiten der neuen Medien, das Mitfiebern durch Wetteinsätze, das Nachspielen via PC-Animationen sowie die permanente Präsenz von Expertenrunden und medialer Begleitung. Das alles macht die schöne neue Welt des Profi-Fußballs aus.

Wie weit kann die Kommerzialisierung gehen?

Andererseits: Immer mehr Menschen, die sich vor allem dem Fußball als Sport und nicht als Showbusiness verbunden fühlen, wenden sich ab von der täglichen Marktschreierei der Medien, die jeden Durchschnittskick zum Jahrhundertspiel hochstilisieren, von der Gier der Spieler und ihrer Berater, die immer mehr Millionen verlangen, die den Fans über alle möglichen Zugriffe aus den Taschen gezogen werden. Sie sehnen sich zurück nach Chancengleichheit auf dem Rasen und echter Leidenschaft auf den Rängen. Und dass das große Geld nicht von vornherein den Ausgang einer Saison bestimmt.

In unserer Expertenrunde vor dem Traditionsmasters in Mülheim wollen wir darüber diskutieren, wie weit der Fußball in seiner Kommerzialisierung noch gehen kann. Und ob die zunehmende Entfremdung von der Basis vielleicht auch dazu führen könnte, dass sich die Leute wieder dem urwüchsigen kleinen Fußball zuwenden, der in den unteren Klassen mit viel Engagement und Nähe zwischen Zuschauern und Aktiven angeboten wird.

Neben der Diskussion werden die Gruppen der 12. Auflage des NRW-Traditionsmasters vorgestellt sowiedie Gruppen zur 44. Mülheimer Stadtmeisterschaft ausgelost.

Die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ist als langjähriger Sponsor beider Veranstaltungen Gastgeber für den RevierSport Talk. Der Eintritt ist frei, allerdings ist aus organisatorischen Gründen eine telefonische Voranmeldung unter 0208 3005-357 erforderlich.

Die Gäste:

- Peter Neururer (Bundesligatrainer, Sport1-Experte)

- Hannes Bongartz (Bundesligatrainer, Deutscher Nationalspieler)

- Hajo Sommers (Vorstand Rot-Weiß Oberhausen)

- Peter Frymuth (Präsident des FVN, Vizepräsident DFB)

- Christian Gruber (Tipico Deutschland, Geschäftsführer Kommunikation und Marketing)

Moderation:

Ralf Bosse (Moderator u.a. Sport1, Träger Deutscher Radiopreis und LfM-Hörfunkpreis)

Termin:

Montag, 14. November 2016, 18.30 Uhr

Ort:

Großer Veranstaltungsraum der Sparkasse Mülheim an der Ruhr am Berliner Platz. Zugang über den Seiteneingang, Delle 42, 45468 Mülheim an der Ruhr, 4. Etage.