Nach dem 3:1-Erfolg über Werder Bremen hielten sich nicht nur das Trainerteam um Markus Weinzierl und die eingesetzten Spieler in der Schalke-Kabine auf.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies ließ es sich nicht nehmen, der Mannschaft nach dem neunten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage persönlich zu gratulieren. Ebenfalls zu Gast in der Arena: Coke und Breel Embolo.

Coke hatte sich in der Sommervorbereitung am Kreuzband des rechten Knies verletzt. Das bedeutete das Hinrunden-Aus. Seit einer Woche bereitet er sich in Gelsenkirchen vor, soll in der Winter-Vorbereitung wieder einsteigen. Schon am Donnerstag verfolgte er das 2:0 gegen Krasnodar in der Europa League, nun sah er sein erstes Bundesligaspiel. Stürmer Embolo, der sich während des Bundesligaspiels in Augsburg schwer verletzt hatte, ging auf Krücken durch die Arena.

Schalke-Stürmer Di Santo tröstet Werder-Spieler

Embolos Stürmer-Kollege Franco Di Santo, der ebenfalls verletzt zusehen musste, dachte auch an seine ehemaligen Teamkollegen. Nach dem Abpfiff zog es ihn in die Werder-Kabine.