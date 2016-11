Vor den anwesenden Pressevertretern fand Aachen-Trainer Fuat Kilic nach der 1:2-Pleite seiner Mannschaft bei der U23 von Schalke 04 deutliche Worte.

Während sein Gegenüber Jürgen Luginger in sich hineinlächelte, merkte man Kilic die vorangegangen neunzig Minuten deutlich an. Hörbar heiser und nach Erklärungen suchend, nahm er sich seine Mannschaft zur Brust. Zuvor hatte diese einen Großteil der Partie mit einem frühen 0:2 Rückstand zu kämpfen, von welchem sich die Rheinländer letztlich nicht mehr erholten.

"Wir sprechen jedes Training über Abschlüsse und verpassen immer den Moment. Das ist uns in der Vergangenheit so oft passiert. Außerdem fehlte uns dann einfach die Konsequenz beim Verteidigen. Am Ende reicht es dann einfach nicht mehr", beurteilte Kilic die für ihn entscheidende erste Halbzeit. Dass bei seiner Mannschaft nach dem frühen Rückstand der Faden riss, sei für den Trainer allerdings "nur menschlich", dennoch stellte dieser klar fest: "In der zweiten Halbzeit sehe ich eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Wir haben einfach zu viele Spieler mit zwei Gesichtern!"

Nach den Niederlagen gegen die Reserve von Borussia Mönchengladbach sowie Borussia Dortmund kassierte der ehemalige Bundesligist gegen die U23 von Schalke 04 nun schon die dritte Niederlage in Folge und verliert in der Tabelle weiter den Anschluss an die Spitzengruppe.