„Wenn du mit neun Feldspielern in der 90. Minute das Tor zum Ausgleich schießt, musst du eigentlich zufrieden sein“, weiß Mike Tullberg.

Eigentlich aber auch nur, denn die U19 von Rot-Weiß Oberhausen war beim Gastspiel in Gladbach insgesamt die spielbestimmende Mannschaft. „Wir verschießen wieder einen Elfmeter und bekommen im Gegenzug das Gegentor“, fühlte sich der Trainer an die vergangene Woche erinnert. Doch seine Mannschaft bewies Moral und drängte auf den Ausgleich. Ein Tor wurde wegen Abseits aberkannt und Lukas Füllgrabe flog drei Minuten vor dem Ende gefrustet vom Feld. „Die Moral und die Laufbereitschaft waren top. So wollen wir als Mannschaft auftreten und deshalb sind wir am Ende auch mit neun Feldspielern und davon fünf Stürmern alles oder nichts gegangen.“

Ozan Cantürk belohnte die Bemühungen mit dem umjubelten Ausgleich.