Bochums Mittelfeldspieler Anthony Losilla, der in den letzten drei Begegnungen wegen einer Meniskusoperation gefehlt hatte, kam zu einem Kurzeinsatz in Fürth und ärgerte sich über die dumme Niederlage:

„Als ich eingewechselt wurde, ist gerade das 1:1 gefallen. Da war ich sicher, dass wir das Spiel noch drehen und dann passiert so etwas.“ Dann hatte der Franzose allerdings noch eine gute Nachricht: „Das Knie hält, in 14 Tagen bin ich wieder bei 100 Prozent. Da bin ich zuversichtlich.

Gute Nachrichten auch von Stefano Celozzi: In der letzte Woche 28 geworden, gab sich der Rechtsverteidiger optimistisch, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können. Der Rechtsfuß: „Bei optimalen Verlauf könnte es bis Braunschweig reichen.“ Der Außenverteidiger laborierte seit Aue an einem schweren Muskelfaserriss.

Wegen einer Zerrung im Oberschenkel reiste Pawel Dawidowicz nicht mit nach Fürth. Der Innenverteidiger sagte vorsorglich auch eine Einladung zur polnischen Nationalmannschaft ab und will die nächsten Tage nutzen, um beim VfL wieder fit zu werden.

Für Dominik Wydra geht es bereits am Sonntag in sein Heimatland. Der Österreicher steht als Kapitän der U21 in zwei Playoffspielen gegen Spanien, der Sieger reist zur EM. In der Vorrunde hatten die Österreicher hinter Deutschland Platz zwei belegt.

Peniel Mlapa hofft, dass der togolesische Fußballverband alle Papiere zusammen hat. Schließlich möchte Bochums Angreifer endlich sein Länderspieldebüt im Togo-Trikot geben. In zwei Testspielen gegen Tunesien und Marokko bestünde in den nächsten Tagen dazu Gelegenheit: „Ich hoffe, dass es endlich klappt.“