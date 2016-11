Nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Fortuna Düsseldorf verletzte sich Marlon Ritter im Adduktorenbereich. Jetzt will er sich über die Reserve herankämpfen.

Fünf mal hat der 22-jährige Ritter nun nach seinem Muskelfaserriss schon bei der zweiten Mannschaft ausgeholfen. Ein Problem ist das für den Stürmer aber nicht: "Ich war lange verletzt. Jetzt arbeite ich mich wieder heran und das ist auch gut so. Auf Sicht möchte ich aber auf jeden Fall wieder nach oben."

Ein Tor ist ihm in den fünf Spielen für die "Zwote" in dieser Saison noch nicht gelungen. Beim 3:3 in Sprockhövel holte er nach einem starken Dribbling immerhin einen Elfmeter heraus. In der vergangenen Saison erzielte Ritter für die Reserve von Borussia Mönchengladbach in 32 Spielen ganze 24 Tore. Das Talent ist offensichtlich. Es bleibt nur abzuwarten, wie lange der geborene Essener braucht, um sich auch in den höheren Ligen einen Namen zu machen.