Bei der SG Wattenscheid 09 geht es einmal mehr um das gute Geld - beziehungsweise: Um nicht geleistete Prämienzahlungen an die Mannschaft.

Wie RevierSport nämlich erfuhr, wurde dem Kader der vergangenen Saison für den DFB-Pokaleinzug eine Prämie von 50.000 Euro zugesichert. Ein entsprechendes Dokument, das sowohl von Reinhard Mokanski (Aufsichtsrat) als auch Gabriele Vit (Vorstand) unterschrieben wurde, liegt RS vor. In diesem Dokument heißt es unter anderem: "[...] Es erfolgte ein mehrheitlicher Beschluss des Aufsichtsrates und des Vorstands, die Prämienzahlung auf 50.000 Euro für den Einzug in den DFB-Pokal festzusetzen. Dieser wurde der Mannschaft und den sportlichen Verantwortlichen am 9. April 2016 mitgeteilt und erhielt seine Zustimmung. [...] Die Auszahlung der Prämie erfolgt erst nach Zahlung der Fernsehgelder durch den DFB, voraussichtlich im Oktober 2016. Die Prämienzahlung erfolgt einmalig und beinhaltet u.a. Steuern, Sozialversicherung und andere Aufwendungen. Weitere Ansprüche leiten sich nicht ab."

Das, was Wattenscheid mal wieder abzieht, ist einfach nur amateurhaft. Die Menschen, die da etwas zu sagen haben, sind große Lügner. Christopher Braun (Fortuna Sittard)

So weit, so klar - eigentlich: Denn bis dato erhielt noch kein Spieler aus dem Kader 2015/16 die zugesicherte Prämienzahlung. Wir haben bei Christoph Braun (aktuell Fortuna Sittard) und Sascha Tobor (KFC Uerdingen) stellvertretend für die Wattenscheider Mannschaft aus dem Vorjahr und der ersten Vorsitzenden Gabriele Vit nachgefragt.

Christopher Braun:

"Das, was Wattenscheid mal wieder abzieht, ist einfach nur amateurhaft. Die Menschen, die da etwas zu sagen haben, sind große Lügner. Das ist die Wahrheit und muss einfach mal ausgesprochen werden. Man muss sich an Dinge, die vertraglich fixiert sind auch halten. Wenn man das nicht kann, dann darf man keine Verträge unterschrieben. Ganz einfach! Wir wurden schon in der vergangenen Saison immer wieder mal hingehalten, was Gehälter angeht. Da wurde mal erzählt, der Sponsor hat noch kein Geld überwiesen oder man warte noch auf die ein oder andere Zahlung. Immer wieder das gleiche Spielchen. Dass der DFB die Fernsehgelder noch nicht bezahlt hätte, damit sollte Wattenscheid gar nicht erst anfangen. Wir haben uns informiert und wissen von anderen Spielern anderer Klubs, dass sie ihre Prämien erhalten haben. Der DFB hat also auch alles überwiesen. Einmal mehr spielen hier die Verantwortlichen der Wattenscheider ein falsches Spiel mit uns. Wattenscheid hat noch Glück, dass da ein Farat Toku sportlich den Laden zusammenhält. Wenn der Mann geht, dann geht der Verein auch sportlich unter."

Sascha Tobor:

"Ich war zuletzt beim Spiel Essen gegen Wattenscheid im Stadion und habe Hartmut Fahnenstich getroffen. Er hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen machen solle und nächste Woche das Geld auf dem Konto sei. Jetzt ist die Woche vorüber. Und das ist wieder typisch Wattenscheid. Auch wenn ich hier betonen will, dass Herr Fahnenstich und Trainer Farat Toku die ärmsten Säue sind. Wenn es um Geld geht, dann sind da andere am Werk, die ständig die Spieler belogen haben und weiter belügen. Im Lügen ist Wattenscheid erstligareif. Es kann nicht sein, dass man sich nicht an Abmachungen hält. Manche Jungs haben einen Winterurlaub gebucht, weil sie fest mit der verdienten und vereinbarten Prämie gerechnet haben. Und jetzt? Man muss wieder solche Wege gehen und um sein Recht, sein Geld kämpfen. So wird der Verein niemals vorwärts kommen."

Gabriele Vit:

"Das ist eine Angelegenheit zwischen der Mannschaft und dem Vorstand. Das geht niemand anderen etwas an. Deshalb gibt es zu diesem Thema auch keinen Kommentar von mir."