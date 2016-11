Die Reserve des 1. FC Köln hat seine kleine Erfolgsserie weiter ausgebaut.

Nach dem 5:0-Erfolg in Sprockhövel und dem 1:1-Remis in Ahlen siegte der 1. FC Köln II am Samstag gegen den Sportclub Verl mit 2:0. Roman Prokoph (33.) und Marcel Hartel (76.) waren vor 300 Zuschauern für den FC-Nachwuchs erfolgreich.