Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut.

Die "Roten Teufel" gewannen am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin und feierten bereits ihren dritten Sieg nacheinander. Vor 21 446 Zuschauern schoss Mittelfeldspieler Marcel Gaus in der 71. Minute nach einem schönen Zuspiel von Zoltan Stieber das entscheidende Tor. Danach hatte der FCK noch weitere gute Chancen. Mit nun 15 Punkten rückte das schwach in die Saison gestartete Team erst einmal auf den elften Tabellenplatz vor. Union Berlin kassierte die zweite Niederlage in Serie und verpasste den Sprung auf Rang zwei.