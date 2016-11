Dem Wuppertaler SV erwartet im Duell gegen den Bonner SC keine leichte Aufgabe.

Um 14 Uhr gastieren die Bergischen im traditionsreichen Bonner Sportpark Nord. Das dachten zumindest alle, denn der Anpfiff musste um 20 Minuten nach hinten verschoben werden.

Buttersäure ist der Trivialname der Butansäure, einer Carbonsäure und gleichzeitig der einfachsten Fettsäure. Sie entsteht in der Natur durch Buttersäuregärung. Die Salze (siehe unten) und Ester (siehe Buttersäureester) der Buttersäure heißen Butyrate (systematisch auch Butanoate). Buttersäure ist eine bei Zimmertemperatur farblose Flüssigkeit, die im Wesentlichen den unangenehmen Geruch von Erbrochenem oder ranziger Butter ausmacht, woher auch der Name stammt. Ihre Dämpfe reizen die Augen sowie die Atemwege.

Grund dafür ist ein Anschlag einiger Unbekannter. Diese sollen in der vergangenen Nacht eine übel riechende Flüssigkeit vor den VIP-Räumen des Sportparks Nord verschüttet und damit die Räumlichkeiten für das Spiel gegen Wuppertal lahm gelegt haben. Bei dieser Flüssigkeit soll es um Buttersäure handeln. Die Spieler des WSV wurden bei der Ankunft kurzzeitig im Bus evakuiert. "In der Nacht ist Buttersäure im VIP-Raum verschüttet worden. Die Feuerwehr musste alles begutachten und desinfizieren. Es riecht sehr streng nach Erbrochenem. Das ist sehr ärgerlich für uns, denn dadurch sind 200 VIP-Gäste betroffen und unser "Sponsor Of The Day", berichtet Thomas Schmitz, Sportlicher Leiter des Bonner SC, gegenüber RevierSport.

Doch mit dem Chaos in Bonn geht es noch weiter: "Außerdem sind weitab des Stadions zwei Fangruppen aufeinander getroffen und die Polizei musste einschreiten", ergänzt Schmitz.

Durch diese Vorfälle wurde die Partie wird wegen um 20 Minuten auf 14.20 Uhr verschoben. Wir tickern live aus dem Sportpark Nord.