Mit seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen die U23 Borussia Mönchengladbachs dürfte sich Dortmunds Jonas Arweiler in den Fokus geschossen haben.

Es ist die 81. Spielminute des Regionalliga-Topspiels am Freitagabend. Seit mittlerweile 71 Minuten agiert der BVB II nur noch zu zehnt, nachdem Christoph Zimmermann wegen Handspiels auf der Torlinie die Rote Karte gesehen hatte. Dortmund kontert und kommt über Michael Eberwein auf der rechten Seite zum Angriff. Seine Flanke nimmt der eingewechselte Jonas Arweiler an und hämmert das Leder in den Knick. Der Ausgleich. "Ich weiß gar nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe", berichtet Arweiler, der bisher noch kein einziges Mal von Beginn an randurfte, aber bereits zwölf Mal als Joker zum Einsatz kam. "Dass ich den Ball dann am Ende so verwandle, war umso besser für mich, aber auch vor allem wichtig fürs Team."

Ohne diesen Treffer hätten die Dortmunder schließlich erst einmal abreißen lassen müssen. So bleibt der Rückstand auf den Spitzenreiter bei drei Punkten. Und dass bei den Vorzeichen. Schließlich hätten nicht wenige Teams nach dem frühen Platzverweis das Spiel bereits abgehakt. Arweiler: "Wir haben so lange auf diese Partie hingearbeitet und läuft es so bitter und alles einfach gegen uns. Im Endeffekt hatte ich aber den Eindruck, dass wir vor allem in der zweiten Halbzeit alles im Griff hatten."

In diesem Ausmaß gegen den Liga-Primus bestehen zu können, ist für die Konkurrenz aber auch ein enormes Zeichen. Aber auch ein gutes Gefühl, wie 19-Jährige zugibt: "Ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass wir mit zunehmender Dauer irgendwie müder gewirkt hätten. Wir können eben auch in solchen Momenten gegen jeden Gegner bestehen. Aber wir müssen uns nun natürlich wieder auf unsere kommenden Aufgaben fokussieren."

Die da lautet: SV Rödinghausen. Vielleicht gelingt es dem U20-Nationalspieler sich weiter in den Fokus zu ballern.