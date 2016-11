Der Fußballabend im Olympiastadion wirkte bei Borussia Mönchengladbachs Trainer André Schubert sicht- und hörbar nach.

Trotz der 0:3 (0:2)-Niederlage bei Hertha BSC waren die Gedanken des Trainers vor allem bei Patrick Herrmann. Der Nationalspieler musste nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Vedad Ibisevic in der 30. Minute verletzt vom Feld. Am Abend stand eine genaue Diagnose noch aus. Im Krankenhaus konnte zumindest mal ausgeschlossen werden, dass der rechte Fußknöchel, auf den Ibisevic mit vollem Körpergewicht gefallen war, gebrochen ist. Aber auch eine Bänderverletzung dürfte eine mehrwöchige Ausfallzeit für Herrmann nach sich ziehen.

Schon in der vergangenen Saison hatte der Blondschopf nach einem Kreuzbandriss gut vier Monate pausieren müssen. In dieser Spielzeit gab es bereits zwei gut 14-tägige Verletzungsphasen: eine Schambeinreizung in der Vorbereitung im Juli, dazu eine Muskelfaserriss im Adduktorenbereich im September. Herrmann verpasste da unter anderem die Champions-League-Partie bei Manchester City (0:4), auf die er sich im Vorfeld besonders gefreut hatte. “Es ist absolut dramatisch und tut mir in der Seele weh”, erklärte Schubert angesichts der neuerlichen Verletzung, “seit ich bei Gladbach bin, war Patrick nie so richtig am Stück fit. Seine Verletzung heute war schon für alle ein Schock.” In der Kabine musste Herrmann kurzzeitig an den Tropf, bevor es zum Krankenhaus ging. Die Verletzung des rechten Sprunggelenks hatte dem Mittelfeldkicker auch mental zugesetzt.

Die Mannschaft steckte den Ausfall in der zweiten Halbzeit ordentlich weg, verkaufte sich mit nur zehn Mann nach Gelb-Rot gegen Christoph Kramer wegen wiederholten Foulspiels teuer. “Es gibt immer schwere Phase im Leben, die man zu überstehen hat. Uns fehlt derzeit einfach das Matchglück”, betonte Trainer Schubert.

Bis zum 19. November, bis zum Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln haben die Gladbacher nun Zeit, zu regenerieren, sich zu finden. Die in Berlin verletzt fehlenden Ibrahima Traoré und Andreas Christensen sollten dann auch wieder an Bord sein. Patrick Herrmann mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht. Übrigens: Tobias Strobl musste in Berlin in der Halbzeit leicht verletzt ausgewechselt werden. Der defensive Mittelfeldspieler hatte früh einen Ball an die Schläfe bekommen und fühlte sich auf dem Feld und auch in der Kabine nicht wohl.