Der KFC Uerdingen hat nach einem Blitzrückstand in der Oberliga Niederrhein gegen Jahn Hiesfeld dank eines starken Schlussspurts noch gewonnen.

Der KFC Uerdingen hat seine kleine Schwächephase mit einem Ausrufezeichen beendet. Nach zwei sieglosen Spielen gelang dem KFC wieder ein Dreier. Und dies in einem Spiel, das den Fans von Uerdingen noch lange im Gedächtnis bleiben dürfte. Die Dramaturgie des Spiels ließ allerdings zunächst eher schlechte Träume für das Team von KFC-Trainer Andre Pawlak vermuten. Nach wenigen Sekunden wurde nach einem Handspiel im Strafraum Elfmeter für die Gäste aus Hiesfeld gegeben. Den fälligen Elfer verwandelte Adrian Rankowski souverän.

Kaum war diese Situation vorüber, stand es schon 0:2. Kevin Menke, auf der linken Seite völlig frei gelassen, schoss trocken ins obere rechte Eck. Die Proteste der Uerdinger wegen einer möglichen Abseitsstellung fanden bei Schiedsrichter Hendrick Heuvens kein Gehör. Von diesem Schock mussten sich die Uerdingen erst einmal erholen. "Ich sitze jetzt auch schon einige Jahre auf der Trainerbank. Aber so früh in Rückstand bin ich auch noch nie gegangen", beschrieb KFC-Trainer Pawlakdie ersten Minuten.

Uerdingen gelang es aber relativ schnell den frühen Schock abzuschütteln. Zunächst waren es Standardsituationen, über die der KFC versuchte wieder ins Spiel zu kommen. Doch ein Freistoß von Danny Rankl blieb dabei die beste Gelegenheit. Hiesfeld dagegen hatte kurz danach die große Chance auf das dritte Tor. In der 22. Minute kam Joel Zwikirsch frei vor Maurice Schumacher zum Schuss. Doch Zwikirsch verzog knapp. Uerdingen blieb danach offensiv die gefährlichere Mannschaft. Doch noch ohne Ertrag.

Was in den ersten 45 Minuten nicht gelang, klappte dann kurz nach Wiederanpfiff. In der 50. Minute stand Rankl nacheinem Eckball genau richtig und nickte den Ball zum Anschlusstreffer ein. Uerdingen wollte den Aufschwung jetzt nutzen und machte mächtig Dampf. Genau in dieser Phase hatte plötzlich Hiesfeld die große Chance auf das 3:1. Doch Menkes Schuss sprang vom linken Innenpfosten an den rechten Posten. Doppeltes Pech. Auch Uerdingen war kurz danach im Pech, als Dörflers abgefälschter Schuss nur die Latte traf. Aber auch von dieser Situation ließ sich der KFC nicht unterkriegen und blieb weiter aktiv. Belohnt wurde das mit dem Ausgleich in Minute 83: Nach schönem Pass von Tanju Öztürk erzielte Rankl das 2:2. Sein 10. Saisontreffer. Der KFC wollte das Spiel jetzt komplett drehen und schließlich war es Pascal Schmidt drei Minuten vor Schluss, der den umjubelten Siegtreffer machte.

Nach dem Spiel zeigte sich Pawlak natürlich überglücklich über den späten Sieg: "Dass die Mannschaft zurückgekommen ist, dafür muss ich der Truppe ein riesen Kompliment machen. Das war ganz klar eine Gemeinschaftsleistung. Dieser Sieg war die richtige Antwort auf einige, die uns schon eine vermeintliche Schwächephase andichten wollten." Sein Trainerkollege Georg Mewes war trotz der späten Niederlage mit seiner Mannschaft zufrieden und gratulierte dem KFC fair zum Sieg: "Nach den 90 Minuten muss man sagen, der Sieg geht in Ordnung. Klar, die Torfolge war unglücklich. Wir hätten den ein oder anderen Treffer noch machen müssen. Trotzdem bin ich stolz auf unsere Truppe, wie sie beim KFC aufgetreten ist."