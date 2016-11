Mit gleich drei Nationalspielern ist Schalke bei den anstehenden Länderspielen der deutschen Nationalelf vertreten.

Bundestrainer Joachim Löw nominierte am Freitag nicht nur Benedikt Höwedes und Max Meyer für die Partien gegen San Marino (11. November/ WM-Qualifikation) und Italien (14. November/ Testspiel), sondern erstmals nach mehr als zwei Jahren auch wieder Leon Goretzka. Für den Mittelfeldspieler noch einmal ein besonderer Kick vor dem Bundesligaspiel mit Schalke am Sonntag (17.30 Uhr) in der Arena gegen Werder Bremen.

Schalkes Trainer Markus Weinzierl freut sich, dass Goretzka damit für seine in dieser Saison so starken Leistungen belohnt wird: „Es war mir klar, dass das früher oder später kommt.“ Eigentlich hatte man schon vor der Länderspielpause im Oktober mit einer Nominierung gerechnet, doch in den vergangenen Wochen packte Goretzka auf Schalke noch eine Schüppe drauf und wurde zum spieltragenden Mann. „Er ist eine wichtige Figur bei uns“, lobt Weinzierl den 21-Jährigen, den er im Sommer auch in den Mannschaftsrat berufen hat: „Leon hat alle Voraussetzungen, um ein Führungsspieler bei Schalke 04 zu sein.“

Goretzka hat sein bislang einziges A-Länderspiel im Mai 2014 beim 0:0 in Hamburg gegen Polen absolviert – danach verletzte er sich. „Ich freue mich und bin stolz darauf, dabei zu sein“, sagt er nun. Besonders froh ist er darüber, dass auch Max Meyer wieder nominiert wurde. Sein Kumpel Meyer soll am Sonntag nach seinem Bänderriss im Knöchel wieder für Schalke gegen Bremen spielen.

Schalkes DFB-Trio will nächste Woche unbedingt mit einem Sieg im Rücken zur Nationalelf reisen. Goretzka sagte gleich nach dem Sieg gegen Krasnodar: „Jetzt können wir den Fokus voll darauf legen, dass wir unseren schlechten Start in der Bundesliga ausgleichen. Sonntag ist ein sehr wichtiges Spiel, das wir auf jeden Fall gewinnen wollen.“

Allerdings droht von Werder Bremen Gefahr, obwohl das Team die letzten beiden Spiele wieder verlor. In der vergangenen Saison erlebte Schalke gegen Werder zu Hause eine böse Überraschung und verlor zum Rückrundenauftakt mit 1:3.