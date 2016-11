Zwei Welten treffen aufeinander, wenn Hordel am Sonntag (14.30 Uhr, Hordeler Heide) den FC Lennestadt empfängt.

Während die DJK auf Platz zwei um die Tabellenspitze kämpft, ist Lennestadt kurz davor, auf die Abstiegsränge abzustürzen. Seit vier Spielen wartet der FC auf einen Sieg, kassierte zuletzt eine Niederlage beim Schlusslicht Mengede und eine 0:9-Pleite in Iserlohn.

Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass sie sich in Hordel die Hände reiben, dass Lennestadt der nächste Gegner ist. Trainer Marcel Bieschke aber warnt eindrücklich: „Lennestadt liegt am Boden und genau das macht sie so unfassbar gefährlich. Sie haben nichts zu verlieren. Wir müssen hundertprozentig fokussiert bleiben.“ Im letzten Heimspiel gelang es der DJK nicht, die Konzentration über die volle Spielzeit zu behalten. Da ging Brackel als Sieger vom Platz (2:1) und Hordel verspielte leichtfertig die Chance, weiter Druck auf Spitzenreiter Herne auszuüben.

Unter anderem deswegen bezeichnet Bieschke die aktuelle Zeit als „schwierigste Phase der Saison“ und sagt: „Manche Dinge, die vorher gut gelaufen sind, wollen uns momentan nicht immer gelingen. Wir dürfen dann nicht in Frustration verfallen und uns zerfressen, sondern müssen versuchen, mit allen Mitteln den Sieg nach Hause zu bringen.“ Das einzige Ziel seien deswegen drei Punkte, „egal wie“, so Bieschke. Johannes Debski kehrt zurück. Hinter Andreas Büscher steht noch ein Fragezeichen.