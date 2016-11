Er ist nicht nur der dienstälteste Spieler im aktuellen Essener Kader, sondern auch der einzige Akteur aus der aktuellen RWE-Mannschaft, der einen Ligasieg über Rot-Weiß Oberhausen miterlebte.

"Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe auch die ganzen Vorberichte auf reviersport.de zum Derby gelesen und dann wurde mir das erstmal klar", sagt Kevin Grund, der seit sieben Jahren die Schuhe für RWE schnürt.

In der Saison 2012/13 gewann Essen das letzte Mal gegen Oberhausen - und dabei gleich sowohl das Hin- als auch Rückspiel. Danach gab es zwar noch Siege im Niederrheinpokal, doch in der Liga ist RWE seit vier Jahren gegen RWO ohne Dreier. "Das wollen wir am Sonntag unbedingt ändern. Wir wissen, was das Spiel für die Fans bedeutet. Wir werden alles daran setzen, um am Ende mit unseren Leuten zu feiern", verspricht Grund. Zwar ist der ehemalige MSV Duisburg-Spieler in Oberhausen geboren, doch eine Verbindung zu RWO besteht in seiner Familie nicht. "Ich bin schon mit zehn Jahren zum MSV gewechselt und danach zu RWE. Meine Familie unterstützt die Vereine, in denen ich aktiv bin. RWO-Fan ist da niemand. Weil ich ja schon mit zehn Jahren nach Duisburg gewechselt bin, glaube ich, dass meine Leute nicht einmal den Weg ins Stadion Niederrhein kennen", sagt der 29-jährige Mittelfeldspieler mit einem Augenzwinkern.

Zuletzt hatte Grund mit einer Knieverletzung zu kämpfen und musste danach wegen einer Herzprellung pausieren. Die Saison 16/17 läuft für den Familienvater aktuell nicht nach Wunsch. Immer wieder wurde Grund zurückgeworfen und hat bislang nur sieben Liga-Einsätze für Rot-Weiss verbucht. "Ich bin selbst nicht zufrieden, aber als Fußballer ist das leider so. Verletzungen gehören zum Geschäft - leider", sagt Grund. Und auch die Situation seines Arbeitgebers könnte sportlich gesehen besser sein. Grund: "Klar, wir haben uns auch einiges mehr erhofft. Das gilt auch für RWO. Wenn beide Klubs weiter oben in der Tabelle stehen würden, dann wäre das Derby natürlich noch attraktiver. Aber es ist so wie es ist. Es sind noch genügend Spiele zu absolvieren. Jetzt wollen wir den Derbysieg und dann sehen wir weiter."