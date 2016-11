SG Wattenscheid gegen SV Rödinghausen: Hier geht es am Samstag ab 14 Uhr in der Lohrheide nicht nur um drei Ligapunkte.

"Es wird ein anstrengendes Spiel für uns, da Wattenscheid viel Druck nach vorne macht. Ein hohes Balltempo ist wichtig und wir müssen verhindern das sie ihre Stärke ausnutzen können. Wir dürfen in keinem Fall nachlässig sein. Wir werden von Wattenscheid sicher mehr gefordert als in der letzten Woche, deswegen muss der Wille in jedem Zweikampf zu sehen sein", sagt SVR-Trainer Alfred Nijhuis.

In allen bisherigen Aufeinandertreffen konnte der SVR noch kein einziges Spiel gegen Wattenscheid für sich entscheiden. In besonderer Erinnerung bleibt aber sicherlich das Duell in der letzten Saison, als sich die Ostwestfalen durch ein umkämpftes 2:2 in der Liga hielten. Ein Blick auf die Statistik zeigt jedoch, dass die SGW 09 in dieser Spielzeit erst zwei Heimspiele gewinnen konnte, allerdings auch keine leichten Gegner hatte. "Sie werden sicherlich versuchen das Spiel zu machen, aber wir werden zu unseren Chancen kommen und müssen diese nutzen", meint Nijhuis.

Mit einem Sieg könnte der SVR zudem die Führung in der Westfalen-Tabelle in der Regionalliga übernehmen. Der bestplatzierte Regionalligist aus Westfalen hat am Ende der Saison durch ein Entscheidungsspiel gegen den Meister der Oberliga Westfalen die Chance auf eine direkte Teilnahme am DFB-Pokal. "Das ist eine wirklich tolle Chance und ein großer zusätzlicher Anreiz, wir werden versuchen diese zu nutzen", ergänzt Co-Trainer Andy Steinmann.

Nach der Sperre der vergangenen Spiele steht Keeper Jan Schönwälder am Samstag wieder zur Verfügung, wird aber wohl nicht direkt in die Startelf zurückkehren. Bis auf Marius Bülter, der aus reiner Vorsicht noch geschont werden wird, stehen alle Spieler zur Verfügung.