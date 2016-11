Eigentlich müsste Borussia Mönchengladbach optimistisch am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion auflaufen.

Gegen Hertha gelangen in der Fußball-Bundesliga zuletzt fünf Siege am Stück. In der vergangenen Saison gewann die Borussia am 31. Oktober 2015 mit 4:1 in Charlottenburg (Tore: Wendt, Raffael, Xhaka per Elfmeter, Nordtveit), am 3. April diesen Jahres mit 5:0 im Rückspiel im Borussia-Park (Tore: Hazard (2), Hahn, Herrmann, Traoré).

Tickets: Die Partie am Freitagabend in Berlin wird nicht ausverkauft sein. Hertha rechnet mit gut 50 000 Zuschauern, davon rund 6000 Borussia-Fans. Wer noch keine Karte hat, wird an der Abendkasse des Olympiastadions also garantiert fündig.

Wetter: Das Gastspiel bei Hertha BSC wird für die Borussia das bisher kälteste der Saison werden. Vier Grad Celsius, dabei aber ein trockener Abend sind von den Meteorologen prognostiziert.

Heimstärke: Die Herthaner sind bei vier Siegen in vier Spielen und 8:2 Toren das aktuell heimstärkste Bundesliga-Team. Im Gegensatz dazu rangieren die Gladbacher in der Auswärtstabelle auf dem drittletzten Platz mit einem Pluspunkt aus vier Partien und 2:10 Toren. Nur Darmstadt 98 und der HSV sind schlechter.

Rückkehr: Mit Raffael, Ibrahima Traoré und Nico Schulz könnten gleich drei ehemalige Herthaner im Aufgebot der Borussia stehen. Der Einsatz von Guineas Kapitän Traoré ist wegen einer Muskelzerrung fraglich. Ebenso, ob Schulz auf der linken Seite den Schweden Oscar Wendt verdrängen kann.

Fernsehen: Die Herthaner sind am Samstag prominent im Fernsehen vertreten. Torjäger Vedad Ibisevic, der Ex-Hoffenheimer erzielte bislang sechs Saisontreffer, ist im ZDF-Sportstudio zu Gast.

Interesse: Offenbar hatte der VfL Wolfsburg nach der Trennung von Trainer Dieter Hecking ein Auge auf Hertha-Coach Pal Dardai geworfen. Der 40-jährige Ungar allerdings ließ den “Wölfen” um Sport-Geschäftsführer Klaus Allofs eine Absage zukommen.

Schiedsrichter: Die Partie des 10. Bundesliga-Spieltags am Freitagabend in Berlin leitet Tobias Stieler. Der 35-jährige Jurist aus Hamburg war zuletzt mit Gladbacher Beteiligung beim 4:1-Heimsieg über Werder Bremen auf dem Rasen dabei.