Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld steht aktuell auf Rang zehn, hat allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Mit dem 3:0-Erfolg vom vergangenen Spieltag konnten die Essener das Erste von drei aufeinanderfolgenden Duellen gegen Teams aus dem Aufstiegskampf gewinnen. Die Rückkehr der beiden Leistungsträger Sebastian Michalsky und Fabio La Monica dürfte besonders in puncto Erfahrung und Ruhe im Spiel einiges beigetragen haben. Mit der Leistung seiner Mannschaft war Apfeld sehr zufrieden: "Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Alles was wir vorher selber an uns kritisiert haben, also Leidenschaft und die Grundtugenden haben wir von der 1. Minute an gut umgesetzt. Wenn auch nicht unbedingt spielerisch sondern eher kämpferisch haben wir dem Gegner den Schneid abgekauft."

Doch in den nächsten Wochen werden die Aufgaben nicht unbedingt leichter: "Velbert ist natürlich der nächste große Brocken. Die sind eine sehr spielstarke Mannschaft und natürlich hochmotiviert, da sie wieder näher an den Tabellenführer KFC Uerdingen herangerutscht sind. Für uns wird es wichtig sein dort weiter zu machen, wo wir gegen Krefeld-Fischeln aufgehört haben. Taktisch gesehen ist uns natürlich auch klar, dass es ein ganz anderes Spiel wird als auf dem kleinen Feld in Krefeld-Fischeln letzte Woche." Besonders wichtig in der aktuellen Phase ist es, dass die Liste der Ausfälle nicht mehr so groß ist. Am Sonntag wird Apfeld allerdings noch auf Ridvan Avci (krankheitsbedingt) und Cedric Vennemann (noch bis Ende November gesperrt) verzichten müssen.