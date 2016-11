Der Regionalliga-Absteiger aus Erndtebrück reist am Wochenende zum Topspiel gegen den Tabellenführer nach Marl-Hüls.

Nach zwölf Spieltagen stehen die Erndtebrücker mit drei Punkten Rückstand zum Gegner, auf Rang vier in der Tabelle. Seit acht Partien sind die Mannen um Trainer Florian Schnorrenberg bereits ungeschlagen und dessen Zwischenfazit fällt dementsprechend positiv aus: "Wir sind zur Zeit sehr zufrieden, da unsere Leistungen aktuell sehr stabil sind. Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen, wie sie in den letzten Wochen unsere personellen Rückschläge kompensiert haben."

Vor dem Topspiel bezeichnete TSV Marl-Hüls-Trainer Michael Schrank den TuS Erndtebrück als den Topfavoriten für den Aufstieg und gab zu verstehen er freue sich sehr , dass seine Mannschaft sich nun mit dem Favoriten messen könne. Ähnlich positiv äußerte sich auch Schnorrenberg gegenüber dem Gegner: "Allergrößten Respekt vor den Leistungen der Marl-Hülser, sie haben eine unglaublich starke Offensive und viel Selbstvertrauen. Wir wollen natürlich trotzdem auch in diesem Spiel etwas holen." Das angesprochene Selbstvertrauen seitens des Tabellenführers war im Vorfeld der Partie auf jeden Fall spürbar.

Als Topfavoriten sieht Schnorrenberg seine Mannschaft allerdings nicht: "Jeder, der sich in der Liga auskennt, weiß dass die Tagesform entscheidend ist. Unsere Leistungen in den letzten Wochen sprechen dafür, dass wir zu Recht da oben stehen. Am Ende wird jedoch die Konstanz entscheidend sein. Dieses Topspiel haben wir uns jetzt erstmal mit unseren Leistungen erarbeitet und wir freuen uns drauf."