Der FSV Mainz 05 hat in der Europa League seine erste Niederlage kassiert.

Der Fußball-Bundesligist verlor am Donnerstag beim RSC Anderlecht mit 1:6 (1:2) und muss um den Einzug in die Zwischenrunde bangen. Den einzigen Mainzer Treffer erzielte Pablo de Blasis (15. Minute). Für den belgischen Rekordmeister trafen Nicolae Stanciu (9./41.), Youri Tielemans (62.), Lukasz Teodorczyk (89./90.+4 Handelfmeter) und Massimo Bruno (90.+2). Im Hinspiel hatten sich die Rheinhessen mit 1:1 von den Belgiern getrennt. Zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase rangiert Mainz in der Gruppe C auf Platz drei hinter Anderlecht und AS St. Etienne.