Bundesliga-Schlusslicht Hamburger SV plagen vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, live in unserem Ticker) Probleme auf der Torhüterposition.

Wie der Verein am Donnerstag via Twitter mitteilte, trainierte René Adler wegen Muskelbeschwerden nur individuell. Ersatzkeeper Christian Mathenia leidet an einem Virusinfekt, Andreas Hirzel fällt mit einem Muskelfaserriss aus.

Deshalb trainierte neben Regionalliga-Torwart Tom Mickel auch Nachwuchskeeper Morten Behrens bei den Profis mit. Mit nur zwei Punkten ist der HSV Letzter der Fußball-Bundesliga.

Mickel spielte bei HSV-Sieg

Sollte Mickel spielen, würde das zumindest ein gutes Omen mit sich bringen. Der 27-Jährige stand auch beim bislang letzten Bundesliga-Sieg der Hamburger im Tor - am 14. Mai gewannen der Bundesliga-Dino mit 3:1 beim FC Augsburg.