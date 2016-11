Das Überraschungsteam der Liga bleibt der Lüner SV. Der Aufsteiger spielt erneut ganz oben mit. Trainer Mario Plechaty tippt diesmal den 13. Spieltag.

"Wir sind gut in die Saison gekommen und dementsprechend mit dem Verlauf sehr zufrieden", äußert sich Plechaty über die überzeugende Form seiner Mannschaft. Beim FC Iserlohn 46/49 erwartet sein Team nun eine schwierige, aber durchaus lösbare Aufgabe: "Iserlohn hat einen sehr guten Kader und sicherlich ganz andere Ansprüche als die Tabelle momentan widerspiegelt. Wir haben jedoch nichts zu verlieren und daher rechne ich auch mit einem Spiel auf Augenhöhe", betont Plechaty.

Der Übungsleiter erwartet eine spannende Partie, bei der Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen können. "Vielleicht entscheidet ja eine Standardsituation oder eine Gelb-Rote Karte den Ausgang der Begegnung. Wir werden sehen. Wichtig ist, dass wir gut verteidigen. Ins offene Messer werde ich meine Mannschaft nicht laufen lassen. Mit einem Punkt bin ich schon zufrieden."

Noch keine Kampfansage an Westfalia Herne

Eine Kampfansage an die auf sieben Punkte enteilte Westfalia aus Herne will der Coach noch nicht abgeben: "Nein, wir haben intern natürlich unsere Ziele, die wir ungern nach außen hin preisgeben. Als Aufsteiger will man erst einmal den Klassenerhalt sichern. Wir schauen aber schon auf den möglichen Relegationsrang und ich wäre der Allerletzte, der dann sagt: Nein, ich möchte bitte nicht aufsteigen. Dafür muss dann aber auch alles passen."

Den 13. Spieltag tippt Mario Plechaty (Trainer Lüner SV):