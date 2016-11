Nach der ersten Oberliga-Saisonniederlage will der KFC Uerdingen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Gegner TV Jahn Hiesfeld erwartet deshalb einen motivierten Tabellenführer.

Freundlich ausgedrückt liefen die letzten beiden Spiele für den KFC Uerdingen durchwachsen: Kein geschossenes Tor, die erste Saisonniederlage und zwei Platzverweise wegen Undiszipliniertheiten. Zudem sind die Verfolger bis auf zwei Punkte herangekommen. Man könnte also von einer kleinen Schwächephase des Tabellenführers sprechen. Trainer André Pawlak will von solchen Ansätzen aber nichts hören: "Ich würde das nicht als Schwächephase sehen. Wir hatten in beiden Partien die Klasse um das Spiel auch anders zu gestalten. Klar ist es ärgerlich, wenn man zuletzt kein Tor macht. Allerdings waren wir auch nicht so verwegen zu behaupten, dass wir alle Partien gewinnen werden.“

Zu den zwei Platzverweisen gegen Patrick Ellguth Patrick Ellguth» zum Profil (Beleidigung des Linienrichters) und Denis Pozder Denis Pozder» zum Profil (Tätlichkeit) fand der Krefelder Coach ebenfalls klare Worte: "Das waren individuelle Aussetzer. Sicherlich war da auch persönlicher Frust dabei, wenn man die Torchancen nicht nutzt. Trotzdem ist das keine Entschuldigung." Gegen den TV Jahn Hiesfeld soll jetzt wieder die alte Heimstärke demonstriert werden, um die drei Punkte einzufahren: "Sicher wollen wir oben bleiben, keine Frage. Dafür müssen wir aber unsere Chancen nutzen und aggressiver im gegnerischen Strafraum agieren."

Hiesfeld-Trainer Georg Mewes, der zuletzt den wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Germania Ratingen nach vier sieglosen Spielen feierte, geht fest davon aus, dass Uerdingen hochmotiviert sein wird: "Der KFC wird brennen, nichts anderes erwarte ich. Die wollen es allen zeigen. Für uns muss es das Ziel sein, solange wie möglich die Null zu halten.“ Trotz dieser Erwartungshaltung will Mewes das Gastspiel aber auch genießen: "Flutlichtspiel am Freitagabend, vielleicht 2.000 Zuschauer. Was gibt's Schöneres?"