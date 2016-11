Die Fanszene von Drittligist Hallescher FC hat MDR-Moderator René Kindermann in einem offenen Brief scharf kritisiert.

Der Grund: Vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV (0:4) hatten die Fans des HFC eine eine große Choreographie im Block gezeigt. In der MDR-Sendung „Sport im Osten“ wurde diese durch den Moderator in Zusammenhang mit dem tragischen Tod des Magdeburger Fans gesetzt. Dieser war nach dem Heimspiel gegen Holstein Kiel mit lebensgefährlichen Verletzungen an den Bahngleisen in Haldensleben aufgefunden worden, denen er am 12. Oktober erlag.

Deutschlandweit zeigten Fanszenen ihre Anteilnahme mit dem Verstorbenen, auch die HFC-Fans bekundeten ihre Trauer. Ein schwarzes Spruchband mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden, Hannes“, eine Schweigeminute sowie zehn Minuten Stille im Fanblock zeigten die Anteilnahme der mit den Magdeburger Anhängern rivalisierenden Fans. Diese wurde durch Kindermann als „unehrlich“ abgetan.

In einem offenen Brief hat sich der HFC-Fanszene e.V. nun direkt an den Moderator gewandt, ihn um Richtigstellung gebeten und gleichzeitig zu einem Gespräch eingeladen.

Der gesamte offene Brief im Wortlaut:



Sehr geehrter Herr Kindermann,

mit großer Verwunderung und völligem Unverständnis haben wir am 29.Oktober 2016 in der Sendung „Sport im Osten“ Ihre Anmoderation zum Spiel des HFC verfolgt.

Darin stellten Sie zwischen einer Choreografie beim DFB-Pokalspiel am vergangenen Dienstag einen willkürlichen Zusammenhang zum tragischen Tod von Hannes her. Die Beileidsbekundungen vieler HFC-Fans und deren aufrichtige Anteilnahme als „Lippenbekenntnisse“ oder gar „unehrlich“ zu bezeichnen fanden wir anmaßend, beleidigend und völlig deplatziert! Wir weisen Ihre Vorwürfe auf das Schärfste zurück!

Nach unserem Kenntnisstand ist dieser tragische Todesfall weder aufgeklärt noch gibt es bisher konkrete Tatvorwürfe gegen eventuell beteiligte Personen. Sie, als Mitarbeiter eines öffentlich rechtlichen Senders, sollten sich bewusst sein, dass solche Äußerungen, gerade im Hinblick auf das am 26. November 2016 stattfindende Landesderby, keineswegs zur Entspannung der Lage beitragen!

Wir erwarten von Ihnen eine Richtigstellung dieser Aussage und sind gern zu einem gemeinsamen Gespräch zu dieser Problematik bereit!

Mit rot-weißen Grüßen

Vorstand HFC-Fanszene e.V.

Inzwischen hat der MDR reagiert und die Vertreter der Fanszene zu einem Gespräch mit dem Moderator sowie mit Mitgliedern der Redaktion eingeladen.

Der HFC ist am kommenden Samstag, 5. November beim MSV Duisburg zu Gast (Anstoß 14 Uhr).