Dem FC Schalke 04 gehen vor dem Europa-League-Heimspiel gegen FK Krasnodar die Offensiv-Kräfte aus.

Auch Stürmer Franco Di Santo steht in der Partie am Donnerstag (21.05 Uhr/Sky und Sport 1) voraussichtlich nicht zur Verfügung. Der Argentier laboriert an einer Bauchmuskelzerrung und konnte am Dienstag nicht am Training der Fußball-Bundesligen teilnehmen. Nach Breel Embolo, Klaas-Jan Huntelaar und Max Meyer, der nach seiner im im Derby bei Borussia Dortmund (0:0) am Samstag erlittenen Sprunggelenkverletzung wieder ein Lauftraining absolvierte, wäre Di Santo bereits der vierter Ausfall im Schalker Angriff.