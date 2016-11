Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetze: Davon hat sich jetzt auch der Tabellendritte der 3. Liga überzeugen müssen.

Beim Fünftligisten FSV 08 Bissingen blamierten sich die der VfR Aalen bis auf die Knochen. Der VfR, der nahezu mit seiner A-Elf angetreten war und in der 3. Liga das zweitstärkste Auswärtsteam stellt, unterlag am Dienstagnachmittag dem Fünftliga-Vertreter aus Bissingen mit 3:5. Fünf Gegentreffer als Profimannschaft in 90 Minuten gegen einen Oberligisten - eine größere Blamage geht kaum. "Gruselige Vorstellung unserer Jungs am Tag nach Halloween", twitterte der VfR zur Halbzeit. Da stand es erst 1:3 aus Sicht der Aalener. Später konnte nur noch von einer Blamage getwittert werden.

Nach dem VfR Aalen ist am Dienstagnachmittag auch die SG Sonnenhof Großaspach aus dem Landespokal ausgeschieden. Gegen Sechstligist SGV Freiberg unterlag die Elf von Oliver Zapel nach Verlängerung deutlich mit 0:4.

Am Samstag hat dann beide Pokal-Versager der Liga-Alltag wieder. Wiedergutmachung ist dann hier sowohl für den VfR als auch die SG das richtige Stichwort. Während es für Aalen nach Ostwestfalen zum Zweitliga-Absteiger SC Paderborn geht, reist Sonnenhof Großaspach zur Zweitvertretung des Bundesligisten FSV Mainz 05. Am vergangenen Spieltag verlor Aalen mit 0:1 gegen den FSV Zwickau und Großaspach trennte sich mit einem torlosen Remis vom Tabellenführer MSV Duisburg.