Neun Verträge von Spielern des engeren Schalke-Profi-Kaders laufen aus - darunter Bentaleb, Huntelaar und Kolasinac. Wir verraten den aktuellen Stand.

Mit dem Umbau des Schalke-Kaders hat Sportvorstand Christian Heidel in der Sommerpause begonnen. Neun Spieler kamen, neun Spieler gingen. Doch der Verhandlungsmarathon ist noch nicht beendet. Am Saisonende laufen neun Verträge von Spielern des aktuellen Kaders aus - darunter sind Stammspieler wie Nabil Bentaleb, Eric Maxim Choupo-Moting und Klaas-Jan Huntelaar. Heidel ist wichtig, dass er in allen Fällen das Heft in der Hand hat.

Diese Schalke-Verträge laufen am Saisonende aus

Sead Kolasinac: Der Linksverteidiger zeigte im Derby beim BVB, wie wertvoll er sein kann. Er passt mit seiner Spielweise perfekt zu den Königsblauen und ist bei den Fans beliebt. Mit der Schalker U19 führte er 2012 als Kapitän zum Meistertitel. Noch gab es keine Gespräche mit Heidel. „Es muss für beide Seiten passen“, sagt Kolasinac. „Ich habe keinen Zeitdruck. Natürlich wünscht man sich, dass der Verein auf einen zukommt.“ Seinen aktuellen Vertrag hatte Kolasinac nach 16 Bundesligaspielen im Juni 2013 unterzeichnet. Jetzt dürfte er eine erhebliche Gehaltsverbesserung fordern.

Eric Maxim Choupo-Moting: "Es gibt keinen Zeitplan", erklärte auch "Choupo" auf Anfrage der WAZ. Gut möglich, dass Heidel Choupo-Moting ein neues Angebot unterbreitet - der Ausgang der Verhandlungen ist offen. Vor der Winterpause geschieht ohnehin nichts. Denn Choupo-Moting tritt für Kamerun beim Afrika-Cup an und kann seinen Marktwert dort erheblich steigern.

Dennis Aogo: Schon in der Sommerpause gab es einige Interessenten für den Linksfuß, der seinen Platz in der Viererkette verloren hat. Trainer Markus Weinzierl sieht Aogo ohnehin im Mittelfeld-Zentrum, dort hat er jedoch starke Konkurrenz. Aogo gehört auf Schalke zu den Top-Verdienern, dass sein Vertrag verlängert wird, ist unwahrscheinlich. Aogo-Berater Gordon Stipic sagte im August zur WAZ: "Natürlich nimmt man zur Kenntnis, dass sich auch auf seinen Positionen etwas getan hat, aber wir wussten vorher, dass Neuverpflichtungen geplant sind.“

Klaas-Jan Huntelaar: Der auslaufende Vertrag des Torjägers beinhaltet laut "Bild" eine Option. Sollte Huntelaar mindestens die Hälfte aller Pflichtspiele bestreiten, verlängert sich der Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Sollte Huntelaar weniger als 45 Minuten spielen, gilt dies als halber Einsatz. Bisher bestritt Schalke in dieser Saison 14 Pflichtspiele, Huntelaar kommt demnach auf neun Einsätze. In den kommenden Wochen fehlt er aber wegen einer Verletzung. Der "Hunter" verdient etwa sechs Millionen Euro im Jahr. Doch selbst wenn sich der Vertrag verlängern sollte: Eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam ist nicht ausgeschlossen, wenn Huntelaar keine Perspektive mehr auf Schalke sieht. "Geld wäre nie ein Hindernis. Wenn ich mich für Ajax entscheide, akzeptiere ich, dass das weniger Geld bedeutet. Ich entscheide nach Gefühl", sagte er dem Fachmagazin "Voetbal international".

Sascha Riether: Der Rechtsverteidiger ist schon in der Rückrunde hinter Coke, Junior Caicara und Atsuto Uchida nur noch vierte Wahl, saß zuletzt auch mal auf der Tribüne. Er muss gehen.

Timon Wellenreuther: Er ist hinter Ralf Fährmann, Alexander Nübel und Fabian Giefer Torwart Nummer vier. Seinen Platz in der U21 hat er verloren. Er darf bereits in der Winterpause weg.

Yevhen Konoplyanka: Für 12,5 Millionen Euro könnte Schalke Yevhen Konoplyanka vom FC Sevilla fest verpflichten. Bisher pendelt Konoplyanka aber zwischen Stammelf und Ersatzbank. Überzeugen konnte er nicht immer. Tendenz: Steigert er sich nicht erheblich, ist er zu teuer.

Nabil Bentaleb: Er ist in dieser Saison bisher Schalkes bester Zugang. Die Tottenham-Leihgabe überzeugt als engagierter Antreiber und Torschütze. Für Bentaleb müsste Schalke tief in die Tasche greifen. Die Kaufoption liegt bei 19 Millionen Euro, Bentaleb würde für weitere vier Jahre auf Schalke unterschreiben. Er wäre nach Breel Embolo der zweitteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte. Bleibt der Algerier bis zum Frühjahr 2017 in Top-Form, dürfte Heidel die Option ziehen.

Abdul Rahman Baba: Eine Prognose bei Baba fällt schwer. Die Chelsea-Leihgabe liefert sich mit Kolasinac einen heißen Kampf um den Stammplatz. Eine Entscheidung eilt aber nicht.

Der Blick voraus: Auch 2018 laufen wichtige Verträge aus

Leon Goretzka: Schon jetzt ist vorhersehbar, dass sich kurzfristig hochkarätige Vereine aus der europäischen Spitze um Mittelfeldspieler Leon Goretzka bemühen werden. Der Kapitän der deutschen U21 dürfte schon bald zum Kader der Nationalmannschaft gehören. Goretzkas Vertrag endet am 30. Juni 2018 - Heidel dürfte sich schon jetzt um Gesprächstermine bemühen.

Max Meyer: Das gilt auch für Spielmacher Meyer. Auch der steht nur noch anderthalb Jahre unter Vertrag.