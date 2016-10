An jedem Wochenende rappelt es auf den Amateur-Plätzen im Revier.

Wir haben die Spiele rausgesucht, wo es am häufigsten geklingelt hat. Mit dabei war auch die derzeit schlechteste Mannschaft im Revier - der SV Vonderort II, der gegen Arminia Lirich III 1:12 verlor. Die Bilanz des Teams: zwölf Spiele und 3:159 Tore. Auch die erste Mannschaft des SV Vonderort kam gehörig unter die Räder. 0:12 hieß es am Ende.

Zurück zu den höchsten Ergebnissen des Wochenendes. Da ist Vonderort II mit seiner Niederlage noch gut bedient. Denn es gab an diesem Wochenende richtig dicke Klatschen. Den Vogel abgeschossen hat TuS Baerl. Gegen Alemaina Kamp III gab es in der Kreisliga C Duisburg einen 20:0-Erfolg. Rekordverdächtig.

Hier die 28 Begegnungen, die zweistellig ausgegangen sind.

Kreisliga C1 Hagen

SG Hohenlimburg/Holthausen 2 - Polizei SV Hagen II 11:1

Kreisliga B4 Erkenschwick

Rot Weiß Erkenschwick - Westfalia Vinnum II 11:0

Kreisliga B Iserlohn

TSV Ihmert - DJK SG Bösperde 2 10:0

Kreisliga D1 Siegen-Wittgenstein

SV Altenseelbach - TuS Eisern 0:15

Kreisliga C2 Siegen-Wittgenstein

SG Wilden/Gilsbach - SV Grün-Weiß Eschenbach 10:0

Kreisliga C2 Herne

FC Castrop-Rauxel - SG Habinghorst/​Dingen II 10:0

Kreisliga C5 Dortmund

ÖSG Viktoria Dortmund III - BSG DSW21/DEW21 11:0

Kreisliga C1 Dortmund

TuS Rahm II - SV Westrich II 11:0

Kreisliga C4 Bottrop

AFC Oberhausen - SV Vonderort 12:0

Kreisliga C2 Duisburg

TuS Baerl - SV Alemannia Kamp III 20:0

Kreisliga C3 Witten

Hammerthaler SV - SF Schnee II 10:0

Kreisliga B2 Essen

ESC Preußen 02 II - SG Schönebeck II 0:12

Kreisliga B2 Iserlohn

SG Hemer II - BSV Lendringsen 2 11:1

Kreisliga C2 Siegen-Wittgenstein

VfB Banfe II - SV Grün-Weiß Eschenbach 1:14

Kreisliga C Arnsberg

SV Hüsten 09 III - SG Holzen/Eisborn 2 12:0

Kreisliga C2 Castrop-Rauxel

SpVg BG Schwerin II - SG Castrop-Rauxel III 19:3

Kreisliga C1 Herne

RSV Holthausen II - Eintracht Ickern III 15:3

Kreisliga C5 Dortmund

TuRA Asseln II - SV Körne 83 III 12:0

Kreisliga C1 Dortmund

FC Merkur 07 - FC Nette 46/58 11:1

Kreisliga B2 Bottrop

VfB Bottrop II - TSV Safakspor II 10:0

Kreisliga C1 Kleve

SV Siegfried Materborn II - SV 1926 Rindern IV 10:0

Kreisliga B2 Duisburg

TuS Asterlagen II - VfL Repelen III 14:0

Kreisliga C3 Essen

TuS Helene III - FC Alanya Essen II 2:13

Kreisliga C2 Essen

SC Türkiyemspor Essen III - FC Karnap 07/27 2 0:11

Kreisliga C1 Essen

TuS Essen West 81 III - FC Alanya Essen 15:0

Kreisliga C4 Oberhausen

Polizei SV Oberhausen IV - BV 1919 Osterfeld II 0:10

Kreisliga B2 Herne

SC Constantin Herne II - Zonguldakspor Bickern 11:1

Kreisliga C3 Bottrop

SV Vonderort II - Arminia Lirich III 1:12