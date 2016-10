In der polnischen Ekstraklasa kam es am Sonntagabend nach einigen Jahren wieder zum Derby an der Ostseeküste.

Arka Gdynia (dt. Gdingen) gegen Lechia Gdansk (dt. Danzig) - dieses Duell gehört in Polen zu den gefährlichsten Derbys im ganzen Land. Milde gesagt: Die Fanlager von Arka und Lechia mögen sich nicht besonders. Und das zeigten Sie am Sonntag im ausverkauften Arka-Stadion vor 14.029 Zuschauern. Beide Ultra-Gruppierungen - Danzig erhielt nur rund 750 Karten für dieses brisante Derby - beschossen sich minutenlang mit Leuchtraketen. Neben den Raketen wurden Bengalische Fackeln und andere Pyrotechnik über einen längeren Zeitraum hin und her geworfen. Es soll mehrere Verletzte gegeben haben. Eine offizielle Zahl ist noch nicht bekannt. Derweil wurden sieben Personen von der Polizei festgenommen. "Das Stadion ist ein Ort für Fans, die sich benehmen und ihre Klubs vorbildlich unterstützen. So etwas hat in den Stadion der Ekstraklasa keinen Platz und es werden harte Sanktionen folgen", wird Zbigniew Mrowiec, Vertreter der Ekstraklasa in der polnischen Sportzeitung "Przeglad Sportowy", zitiert.

