In der Landesliga Westfalen 3 gibt es bereits wieder einen neuen Tabellenführer. Die Tordifferenz ist aktuell entscheidender denn je.

Die Schürener konnten dank eines knappen 1:0-Erfolgs in Bochum-Linden den spielfreien Tabellenführer aus Sodingen ablösen. An der Spitze stehen nun fünf punktgleiche Teams und auch die restlichen Verfolger sind nur durch wenige Punkte getrennt. Mittlerweile reicht der Aufstiegskampf tabellarisch gesehen bereits vom Tabellenführer bis zum Elften aus Obersprockhövel, der auch nur sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt. Der einzige etwas größere Abstand in der Tabelle besteht zwischen dem Tabellenletzten aus Hattingen und dem Vorletzten aus Mühlhausen.

Der BSV Schüren ist mittlerweile seit sechs Partien ungeschlagen und konnte damit die Negativserie von zuvor drei Niederlagen in Folge vergessen machen. Für den Vorsitzenden Peter Seifert ist das Ende der Verletztenmisere ausschlaggebend für den Aufwärtstrend. "Seit dem wieder alle größtenteils fit sind können wir endlich unsere Top Leistung abrufen." Weiterhin ist es ganz klar das Ziel der Schürener so lange wie möglich oben dabei zu bleiben. Denn in der Rückrunde wird es zwar eng bleiben aber irgendwann werden sich doch ein paar Favoriten herauskristallisieren. In den nächsten Wochen geht es für die Schürener dann gegen den punktgleichen Tabellenfünften Firtinaspor Herne und den Siebten aus Buer. "Das sind richtungsweisende Spiele für uns und wenn wir beide gewinnen, können wir uns erstmal oben festsetzen."