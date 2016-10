Die A- und B-Junioren des VfL gewinnen jeweils mit 1:0 und stehen beide auf Platz vier. Die U17 ist punktgleich mit dem BVB und Köln

FC Viktoria Köln U19 - VfL Bochum U19 0:1 (0:0)

Vom Tabellenschlusslicht Viktoria Köln hat der VfL die drei Punkte mitgenommen, musste auf den erlösenden Siegtreffer aber bis zur Schlussphase warten. Die Bochumer hatten gut und gerne Chancen für drei Spiele, was Trainer Jan Siewert an der Seitenlinie fast zur Verzweiflung brachte: „Der gegnerische Torhüter ist über sich hinaus gewachsen und uns haben die Vollstreckerqualitäten gefehlt.“ Bis zur Einwechslung von Tim Kaminski, der mit seinem vierten Jokertor zum erfolgreichsten Schützen der Bochumer avanciert ist.

Auf Kölner Seite war Jan Hoffelner nach dem Spiel der gefragteste Mann. Der Torhüter wurde bereits nach wenigen Minuten von Ulrich Bapoh im Eins-gegen-Eins geprüft. Auch danach behielt Hoffelner gegen die Bochumer Angriffe die Oberhand, kratzte einen Kopfball von Gökhan Gül von der Linie und fischte einen Schuss von Evangelos Pavlidis aus dem Winkel.

Nach dem Seitenwechsel blieben die VfL-Talente dran, hatten weitere Chancen, aber erst Kaminski erlöste die Bochumer. Auf Vorlage von Pavlidis vollstreckte der Jungjahrgang zum 1:0 und holte sich von Siewert gleich ein Sonderlob ab: „Er klopft an die erste Elf an, wir werden noch Spaß an ihm haben.“ Köln kämpfte bis zum Schluss für den Ausgleich, der VfL aber ließ keine Chancen mehr zu.

VfL: Thiede - Schick, Gül, Leitsch, Pulver - Fraundörfer, Krafft (88. Speker) - Gkaloustian (90. Kouadio), Bapoh, Arifi (67. Kaminski) - Pavlidis (85. N. Gulden)

Tor: 0:1 Kaminski (74.)

VfL Bochum U17 - MSV Duisburg U17 1:0 (1:0)

Trainer Dimitrios Grammozis hatte ein Geduldsspiel erwartet und sah sich nach den 90 Minuten gegen Duisburg bestätigt: „Der MSV hat es uns schwer gemacht. Wir hatten viel Ballbesitz, aber die Räume waren eng.“ Dennoch fand der VfL in den ersten Halbzeit die Lücke und brachte die Führung über die Zeit. Zum Lohn stehen die Bochumer nun punktgleich mit dem BVB (Platz 2) und Köln (3.) in der Liga da.

Bochum übernahm zu Hause an der Hiltroper Straße gleich zu Beginn die Spielkontrolle, kam vor allem über die Außenpositionen. Richtige Chancen blieben jedoch Mangelware, so dass ein Kopfball von Ömer Uzun nach einer Sagman-Ecke für die Führung sorgte.

Den Duisburgern ließ der VfL keine Chance zur Entfaltung, hätte durch Pascal Lieto und Uzun sogar noch einen zweiten Treffer nachlegen können. „Die Jungs bekommen immer mehr Vertrauen in ihre Leistung“, lobte Grammozis.

VfL: Grave - Aboagye (78. Dagott), Nabrotzki, Can, Ahmet - Klakus (55. Schrick), Hendel - Lieto, Jedlicka (75. Sengün), Sagman - Uzun

Tor: 1:0 Uzun (26.)