Blau-Weiß Mintard ist erneut Tabellenführer der Bezirksliga.

Durch das 0:0 des vorherigen Spitzenreiters Vogelheim gegen Frohnhausen und den eigenen 3:0-Heimsieg über die DJK TuS Holsterhausen springen die Mülheimer auf Platz eins.

Gegen Holsterhausen sorgten die Blau-Weißen rüh für klare Verhältnisse. Nach Toren von Kevin Hougardy und Robin Götze führten die Mülheimer bereits nach der Anfangsviertelstunde mit 2:0. „Es war schön, dass es heute so souverän war“, lobte Trainer Fabian Holzmann, „wir waren von Beginn an da, der Sieg hat nie gewackelt.“

In der zweiten Halbzeit schalteten die Blau-Weißen dann einen Gang runter. „Das Spiel ist im Laufe der Zeit ein wenig verflacht. Der Sieg war trotzdem nie in Gefahr“, so Holzmann. Mathias Lierhaus sorgte durch seinen beinahe obligatorischen Treffer für den 3:0-Endstand. Dass die Mintarder wieder Ligaprimus sind, ist für Holzmann ein schöner Nebeneffekt: „Natürlich schaut man ein wenig auf die Konkurrenz. Aber die entscheidenden direkten Duelle kommen erst noch.“