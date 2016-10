Zwei Spieler von Westfalia Herne drückten der zweiten Halbzeit beim Gastspiel in Sinsen (4:1) ihren Stempel auf.

Die Rede ist von Fatmir Ferati sowie Neuzugang Milko Trisic, welcher sich dem Westfalenligisten vor Beginn der Spielzeit anschloss und ablösefrei von der SSVg Velbert kam. Besonders Letzterer dürfte wohl sein bisher bestes Spiel im Herne-Dress gemacht haben.

"Im Eins-gegen-Eins ist er eine Augenweide", lobte sein Coach Christian Knappmann seinen Schützling im Gespräch mit RevierSport. Zuvor hatte der Bosnier mit seinem Antritt die Defensivreihe des TuS Sinsen vor große Probleme gestellt, einen Strafstoß herausgeholt sowie seine Leistung mit einem eigenen Treffer krönen können. "Die Abwehrspieler wussten teilweise nicht mehr wo Norden und Süden ist", schmunzelte "Knappi" nach der Partie.

Für den Höhepunkt in einer ereignisreichen Partie am Sonntag sorgte allerdings Ferati. Westfalias bester Torschütze erzielte nach ruhendem Ball den 4:1-Endstand in beeindruckender Manier. "Der Junge muss Millionen verdienen. Der schießt den Ball mit Ansage aus Nähe der Eckfahne in den Knick", kommentierte der Herne-Coach das Freistoß-Tor des Stürmers. Des Weiteren gestand Knappmann: "Fatmir hatte zu Saisonbeginn ein Angebot von Viktoria Köln, wollte aber zu mir."