Nach dem 0:0 gegen Baumberg konnte der KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein auch beim Tabellenfünften 1. FC Bocholt nicht gewinnen.

Bocholt konnte den Tabellenführer mit 2:0 nach Hause schicken. Insgesamt hatten die Gäste leichte Feldvorteile und viel Ballbesitz. Dabei kam es zu einigen guten Torchancen. Kris Thackray traf nach einer Ecke den Pfosten für die Mannschaft von Trainer André Pawlak. Aber auch die Bocholter versteckten sich nicht. Aus ihrer defensiven Grundordnung heraus setzten sie regelmäßige Nadelstiche nach vorne. In der zweiten Hälfte legten beide Mannschaften eine deutlich härtere Gangart an den Tag. Bocholt wurde stärker, das wurde belohnt. Antonio Munoz-Bonilla steckte für Andre Bugla durch, der in der 65. Spielminute zum 1:0 einschob. Kurz darauf flog Uerdingens Denis Pozder wegen einer Tätlichkeit mit Rot vom Platz, er fasste einem Gegenspieler während einer Rudelbildung ins Gesicht. In der 74. Minute erhöhten die auf Konter bedachten Bocholter auf 2:0. Der erneute Treffer von Bugla war nahezu eine Kopie des ersten Treffers. Nach dem hitzigen Spiel äußerten sich die beiden Trainer.

Pawlak verärgert über "dämliche Rote Karte"

KFC-Coach André Pawlak war natürlich enttäuscht: „Wir hatten deutlich mehr Ballbesitz, waren aber nach vorne oft nicht zwingend genug. Unsere Flanken waren schwach, sie kamen meistens viel zu flach. Der Konterstärke der Bocholter waren wir uns durchaus bewusst, aber wir haben sie oft eingeladen, wie auch beim zweiten Gegentor nach einem unnötigen Ballverlust“, hadert Pawlak. Nach der „dämlichen Roten Karte“ von Pozder fehlte Uerdingen oft die letzte Durchschlagskraft, sodass nach vorne nicht mehr viel gelang. „Weil Bocholt so tief gestanden hat, mussten wir das Spiel machen. Bei den Kontern muss man dann auch mal das ein oder andere taktische Foul begehen“, betonte Pawlak.



Wir wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind. Manuel Jara

Bocholts Trainer Manuel Jara hob vor allem den starken Teamgeist seiner Elf hervor: „Mit den vielen Bocholter Fans im Rücken ist der Funke übergesprungen. Wir wissen, dass wir unangenehm zu spielen sind. Diese Chance haben wir gut genutzt. In den nächsten Wochen wollen wir weiter punkten, um uns oben heran zu schieben.“ Nächste Woche geht es für die Jara-Elf zu TuRU Düsseldorf. Uerdingen empfängt den TV Jahn Hiesfeld. Der Abstand auf Platz zwei ist für den Tabellenführer aus Uerdingen auf zwei Punkte geschrumpft.