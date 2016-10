In 900 Zweitliga-Minuten hat der 1. FC Heidenheim gerade einmal fünf Gegentore kassiert.

Doch Bochums Angreifer Peniel Mlapa zeigte, wie man den 1. FCH knacken kann. Gerade einmal 31 Minuten waren gespielt, da führte der VfL bereits mit 2:0 und der spätere Matchwinner hieß schon zu diesen frühen Zeitpunkt Peniel Mlapa. Erst zündete er den Turbo nach Stiepermann-Pass und unfreiwilliger Strauß-Verlängerung zum 1:0. Eine knappe halbe Stunde später narrte er im Strafraum Beermann, der ihn foulte. Klarer Fall: Elfmeter und 2:0. Der Grundstein für den späteren 2:1-Arbeitssieg.

Mlapa: „Am Sonntag war Kampf und Leidenschaft gefordert. Das haben wir nach den vielen Ausfällen toll umgesetzt. Diesen Sieg haben wir uns ehrlich erarbeitet.“ Bochums Angreifer ist spätestens nach seinem dynamischen Antritt vor dem 1:0, der ihm sein viertes Saisontor bescherte, auch in den Herzen der größten Skeptiker angekommen. Noch zu Saisonbeginn wurde der Togolese in diversen Foren als Angreifer verhöhnt und seine Vertragsverlängerung, um weitere zwei Jahre bis 2019, mit Hohn kommentiert. Doch das ist inzwischen Vergangenheit, denn Mlapa gehört zu den schnellsten Stürmern der Zweiten Liga und ist kaum zu stoppen. Und dies wird ihm spätestens in zwei Wochen auch sein Debüt in der Nationalmannschaft von Togo bescheren: „Ja, ich habe eine Einladung für die beiden Länderspiele in der übernächsten Woche gegen Tunesien und Marokko erhalten.“

Schon bei der letzten Länderspiel-Abstellungsperiode wurde der Stürmer vom togolesischen Fußballverband eingeladen, doch eine Spielgenehmigung lag nicht rechtzeitig vor. Das soll diesmal anders werden: „Jetzt will ich am Samstag mit meinem Team einen Sieg in Fürth holen. Erst dann denke ich an Togo.“ Die starken Leistungen von Mlapa und sein Debüt im Nationaltrikot könnte dem VfL Ende Januar und Anfang Februar Probleme bescheren. Denn da spielt Togo im Afrika Cup und der VfL ist zur Abstellung verpflichtet. Mlapa: „Wir werden da eine Lösung finden, die beiden gerecht wird.“

Bis dahin allerdings hofft der VfL, dass der Turbo auch in den nächsten Spielen der Hinrunde zündet.