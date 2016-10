Die U19 von Rot-Weiss Essen verlässt nach einem 2:1-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld wieder die Abstiegsränge. Ereignisreich wurde es dabei erst nach dem Seitenwechsel.

Am Ende konnte Essens U19-Trainer Carsten Wolters erleichtert sein. Wieder musste sein Team nach einer Gelb-Roten Karte lange Zeit in Unterzahl spielen. Anders als gegen Borussia Dortmund verließen die Rot-Weissen diesmal aber als Sieger den Platz.

Dabei ist die Geschichte der ersten Halbzeit schnell erzählt: RWE übernahm früh die Initiative ohne sich jedoch zwingende Großchancen zu erspielen. Die Arminia aus Bielefeld beschränkte sich zunächst auf schnellen Konterfußball und scheiterte dabei ein ums andere Mal am hervorragend aufgelegten Keeper Stefan Jaschin Stefan Jaschin» zum Profil, der die Schnitzer seiner Vorderleute ausbügelte.

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst zirkelte der Essener Ismael Remmo Ismail Remmo» zum Profil einen wunderbaren Freistoß von halblinks zur Führung ins Gäste-Tor, ehe Remmo nur vier Minuten später wegen Ballwegschlagens die zweite Gelbe Karte sah. "Nach dem 1:0 dachte ich, dass wir gut im Spiel sind. Doch dann schaden wir uns wieder mal selbst durch eine dumme Gelb-Rote Karte", ärgerte sich Wolters maßlos über den Feldverweis.

Der Ausgleich durch die Bielefelder folgte postwendend, als sich

Nick Flock Nick Flock» zum Profil mit einem abgefälschten Ball in die Torschützenliste eintragen konnte. Wer aber glaubte, dass Essen in der Folge das Spiel aus der Hand geben sollte, der sah sich schnell getäuscht. Quasi im Gegenzug erzielte Simon Skuppin Simon Skuppin» zum Profil mit einem Pressschlag die erneute Führung für RWE.

"Das war ein wichtiger Zeitpunkt. Es war gut, dass wir direkt reagieren konnten. Wenn es in Unterzahl lange 1:1 gestanden hätte, wäre es sicher schwieriger geworden noch einmal zurückzukommen", merkte Wolters an. Am Ende behielt Rot-Weiss die Punkte daheim und konnte mit dem Sieg die Abstiegsränge verlassen. "Insgesamt geht der Sieg so in Ordnung. Wir haben defensiv zu viel zugelassen und hatten dann vorne das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Die Moral und der Wille meiner Mannschaft in Unterzahl noch zu gewinnen war aber auf jeden Fall erkennbar", so der Coach.

Nach Regentagen kommt irgendwann auch wieder Sonnenschein. André Kording

Sein Gegenüber André Kording, der den für die 1. Herrenmannschaft der Arminia zuständigen Chefcoach Carsten Rump vertrat, konnte dem nur beipflichten: "Das ist eine verdiente Niederlage für uns. RWE hat sich in jeden Ball hineingeworfen und auch auf diese Weise letztendlich das 2:1 erzielt." Für die nächste Woche richtete Kording den Blick aber schon wieder nach vorne: "Montag werden wir das Spiel noch einmal aufarbeiten und Mittwoch geht es dann mit Blick auf Leverkusen weiter. Nach Regentagen kommt irgendwann auch wieder Sonnenschein."