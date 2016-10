Der FC Schalke 04 muss im Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1) gegen den FK Krasnodar auf Max Meyer verzichten.

Wie der Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte, hat sich der Mittelfeldspieler im Revierderby am Tag zuvor bei Borussia Dortmund (0:0) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Erste Befürchtungen, dass der Silbermedaillen-Gewinner von Rio 2016 länger ausfallen könnte, bestätigten sich damit nicht. Möglicherweise steht Meyer schon im kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Sonntag wieder zur Verfügung.