Die Sportfreunde Baumberg haben TuRU Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein hochverdient mit 3:0 (2:0) geschlagen.

Die Baumberger spielten von Anfang an überzeugend nach vorne. Die größte Chance hatte Robin Hömig Robin Hömig» zum Profil, der einen Distanzschuss an die Latte setzte. In der 25. Minute wurde den Sportfreunden, nach einem klaren Handspiel von Shunsaku Fujita, ein Strafstoß verweigert. Nur zwei Minuten später gab es dann jedoch den Elfmeter. Hömig verwandelte den Strafstoß im Anschluss souverän.

In der Pause habe ich dann umgestellt, aber leider darf man nur dreimal wechseln Frank Zilles (TuRU Düsseldorf)

Nach einem weiteren Alu-Treffer des Stürmers, erzielte Christian Krone Christian Krone» zum Profil in der 42. Spielminute mit einem fulminanten Schuss unter die Latte das 2:0. In der Halbzeit wechselte TuRU-Trainer Frank Zilles dann dreimal und seine Halbzeitansprache schien zu fruchten. Die Düsseldorfer waren in der zweiten Halbzeit aktiver. Die beste Chance vergab Saban Ferati Saban Ferati» zum Profil mit einem Pfostenschuss aus kurzer Distanz. In der 71. Minute sorgte dann Muhammet Ucar Muhammet Ucar» zum Profil für die Entscheidung. Einen der vielen Baumberger Konter netzte er nach einem Abpraller zum 3:0-Endstand ein.

TuRU-Trainer Frank Zilles war nach der Partie dementsprechend bedient: "Mit einem solch blutleeren Auftritt kann man nicht gewinnen. Wir hatten Glück, dass es zur Halbzeit nur 2:0 stand. In der Pause habe ich dann umgestellt, aber leider darf man nur dreimal wechseln. Dann ist unser Spiel auch besser geworden, aber es ist auch klar dass irgendwann Konter entstehen, die Baumberg dann zur Entscheidung genutzt hat."

Baumbergs Trainer Salah El Halimi war nach dem Spiel hochzufrieden: "Es war ein verdienter Sieg. Wir hätten uns das Leben mit mehr Treffern in der ersten Halbzeit auch leichter machen können, aber im Großen und Ganzen war es einfach ein geiles Spiel von uns." Über höhere Ziele als den Klassenerhalt will man sich beim starken Aufsteiger aber erst Gedanken machen, wenn die 40-Punkte-Marke geknackt ist.