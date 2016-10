Die Reserve des FC Schalke 04 musste beim Sportclub Verl in der Regionalliga West eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Damit schwimmt die Elf von Trainer Jürgen Luginger weiterhin in gefährlichen Gewässern. Im Spiel beim SC Verl mussten die jungen Knappen einen frühen Platzverweis in der ersten Halbzeit verkraften. Nach dem Rückstand konnten die Königsblauen kurz vor Schluss allerdings überraschend doch noch den Ausgleich erzielen, bevor die Ostwestfalen in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzen konnten.